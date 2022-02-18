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Financial Times: Евросоюз держит наготове новый пакет антироссийских санкций

Политика
Financial Times: Евросоюз держит наготове новый пакет антироссийских санкций
wikipedia.org  /  Cancillería Ecuador / CC BY-SA 2.0

Брюссель, 18 февраля. Брюссель намеревается ввести новые санкционные ограничения в отношении Москвы в случае реального «вторжения» на территорию Украины, сообщило издание Financial Times.

По данным журналистов, в санкционный список могут попасть 27 представителей России, если сценарий «вторжения» окажется реален. Вместе с тем сообщается, что Польша и ряд других стран предложили дополнительно расширить черный лист до 55 персон.

Ранее стало известно, что американский сенат одобрил резолюцию о введении санкций против России. Документ поддержали представители обеих партий. Однако политики сделали акцент на недопустимости превентивных мер.

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