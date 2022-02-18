Financial Times: Евросоюз держит наготове новый пакет антироссийских санкций

Брюссель, 18 февраля. Брюссель намеревается ввести новые санкционные ограничения в отношении Москвы в случае реального «вторжения» на территорию Украины, сообщило издание Financial Times.

По данным журналистов, в санкционный список могут попасть 27 представителей России, если сценарий «вторжения» окажется реален. Вместе с тем сообщается, что Польша и ряд других стран предложили дополнительно расширить черный лист до 55 персон.

Ранее стало известно, что американский сенат одобрил резолюцию о введении санкций против России. Документ поддержали представители обеих партий. Однако политики сделали акцент на недопустимости превентивных мер.