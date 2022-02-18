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Зрители «Места встречи» пришли в восторг от анекдота Норкина про бога, ушедшего в отпуск

Политика
Зрители «Места встречи» пришли в восторг от анекдота Норкина про бога, ушедшего в отпуск
Nation News  /  Nation News

Москва, 18 февраля. Российский телеведущий Андрей Норкин в очередной раз привел зрителей в восторг свежей шуткой в эфире программы «Место встречи».

На этот раз в рамках ток-шоу гости и спикеры обсуждали визит главы МИД Великобритании Лиз Трасс в Москву. Некоторые предположили, что Лондон наживается на антироссийской пропаганде. Также речь шла о том, что Британия рассчитывает возродить былую империю за чужой счет. Кроме того, не забыли о ситуации с российским телеканалом RT DE в Германии и раскритиковали власти ФРГ за цензуру.

В финале программы Норкин снова порадовал гостей студии и телезрителей юмореской. Шутка так понравилась людям, что они буквально хохотали до слез.

Зрители «Места встречи» пришли в восторг от анекдота Норкина про бога, ушедшего в отпуск
ntv.ru / Prt Scr

«Собрался господь с отпуск сходить, ненадолго отдохнуть. Позвал ангелов и говорит:

— Друзья мои, посоветуйте, где бы недалеко в пределах Солнечной системы отдохнуть?

Один ангел говорит:

— Ну, может на Юпитере?

— Нет, там гравитация очень сильная, даже ходить неудобно.

Второй говорит:

— Ну, тогда на Меркурий.

— Нет, на Меркурии очень жарко.

Третий говорит:

— Может, тогда на Землю?

— Хм, там такие сплетники живут. Вот, я помню, у меня однажды сложились романтические отношения с одной еврейской женщиной. Больше двух тысяч лет назад было, они до сих пор об этом судачат!» — сказал Норкин.

Ранее Норкин удалил из студии программы «Место встречи» так называемого бойца за Украину. Скандал произошел в очередном из выпусков телешоу.

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