Шипулин увидел политическое давление в истории с Камилой Валиевой

Москва, 18 февраля. Заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту, чемпион мира по биатлону Антон Шипулин высказался о ситуации вокруг российской фигуристки Камилы Валиевой.

Шипулин считает, что спортсменка психологически сломлена. По его мнению, нужно продолжать расследование и понять, принимала Валиева допинг или запрещенное вещество попало в ее организм случайно. При этом самым обидным в этой ситуации биатлонист считает объявление положительного результата допинг-теста сразу после победы команды на Олимпиаде в Пекине.

«Самое обидное, что результаты теста знали заранее некие международные организации, но почему-то озвучили его после того, как наши спортсмены завоевали золото. За это больше всего обидно, чувствуется какое-то политическое давление», — рассказал Шипулин журналистам.

Камила Валиева с ошибками откатала произвольную программу и заняла четвертое место на Олимпиаде в Пекине. Александра Трусова завоевала серебряную медаль, а олимпийской чемпионкой стала Анна Щербакова.

15-летнюю фигуристку поддерживают многие известные личности. Народный артист России Михаил Боярский считает, что Валиева не смогла занять первое место из-за нездоровой атмосферы на Олимпиаде в Пекине.