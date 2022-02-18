Французский дипломат Лелуш призвал ввести 20-летний мораторий на расширение НАТО

Париж, 18 февраля. Обострение ситуации вокруг Украины связано с продолжающимся расширением НАТО на восток, выразил уверенность бывший председатель Парламентской ассамблеи военного блока Пьер Лелуш.

Североатлантический альянс должен прекратить расширение, чтобы урегулировать разногласия с Россией дипломатическим путем, отметил французский дипломат. Он призвал ввести 20-летний мораторий на подобные действия со стороны военного блока.

Если Запад пытается отстаивать принцип «открытых дверей», то Россия требует уважать ее интересы и права на обеспечение безопасности у своих границ, добавил экс-глава Парламентской ассамблеи Альянса.

«Принцип открытых дверей НАТО не стоит того, чтобы ради него разрушили Украину», — подчеркнул Лелуш.

Как стало известно ранее, Министерство иностранных дел РФ предупредило об опасных последствиях вступления Украины в НАТО. Киев может втянуть США в прямое вооруженное противостояние, отметили в российском ведомстве.