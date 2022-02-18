Крупнейшая в мире криптобиржа Binance вступила в Ассоциацию банков России

Москва, 18 февраля. Ассоциация банков России (АБР) создала экспертный центр по цифровым финансовым активам и цифровым валютам. Его возглавила GR-директор Binance в России и СНГ Ольга Гончарова, сообщает «Коммерсантъ».

Крупнейшая криптобиржа в мире Binance вступила в АБР для налаживания диалога с властями страны. Ежесуточный объем торгов на спот-рынке этой площадки составляет около 10 млрд долларов.

Пресс-служба Binance пояснила, что экспертный центр АБР появился для профессиональной оценки оборота цифровых валют и финансовых активов, а также распространения международного опыта. Гончарова 7 лет проработала в Банке России, где была главой департамента сбора и обработки отчетности. Этот опыт пригодится ей на новом месте.

Российское законодательство пока не регулирует обращение криптовалют. Граждане при этом имеют 12 млн криптокошельков с активами на сумму около 2 трлн рублей. Binance готова открыть в стране свое представительство или отдельное юрлицо, а также зарегистрироваться на сайте Роскомнадзора.

Между тем развитие криптовалют может иметь катастрофические последствия для мира. Для майнинга нужно много электроэнергии, а это увеличивает вред окружающей среде.