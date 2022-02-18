Второе чтение законопроекта о местном самоуправлении может пройти в июне

Москва, 18 февраля. Второе чтение законопроекта, который направлен на формирование одноуровневой системы местного самоуправления в России, может пройти в июне 2022 года. Об этом пишет ТАСС.

Известно, что законопроект внесли на рассмотрение в Госдуму в декабре 2021 года.

Вопрос разграничения полномочий нужно обсудить не только с Правительством РФ, но и с министерством финансов. Об этом рассказал глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Ранее сообщалось, что Государственная дума Российской Федерации на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о местном самоуправлении.