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Суды Татарстана стоят бюджету 2,6 миллиарда рублей
Экономика
Суды Татарстана стоят бюджету 2,6 миллиарда рублей
pixabay.com  / 

Казань, 18 февраля. На ежегодной отчетно-выборной конференции судей Татарстана сообщили, что стоимость содержания республиканских судов обходится бюджету в 2,6 миллиарда рублей.

Как информирует издание «KAZANFIRST», 2,1 миллиарда расходуется на пожизненное содержание, выходное пособие и отчисления федеральным, мировым и военным судьям, а также служащим аппаратов. Государственные адвокаты обходятся в 217 миллионов рублей в год. Кроме того, было упомянуто, что в 2021 году в 11 судах проведен ремонт, а еще в 9 заменена система внутреннего энергосбережения — это обошлось в 26,5 миллиона рублей.

Ранее ФАН писал о том, что президент РФ Владимир Путин поручил выделить регионам средства на обеспечение работы мировых судей. Он обратил внимание на колоссальную нагрузку мировых судей — по итогам прошлого года они рассмотрели 30 миллионов дел.

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