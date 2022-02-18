Автопарк Моргенштерна стоимостью 60 млн рублей арестовали из-за штрафов

Москва, 18 февраля. Федеральная служба судебных приставов (ФССП) приняла решение об аресте внушительного автопарка скандального рэпера Моргенштерна из-за нескольких прошлогодних штрафов ГИБДД.

Суд одобрил исполнительное производство в рамках которого судебные приставы арестовали автомобили Моргенштерна общей стоимостью 60 млн рублей. Источник Федерального агентства новостей уточнил, что суммарно приставам пришло восемь документов от ГИБДД. Долг рэпера составляет 9,5 тысячи рублей.

Все нарушения были совершены Моргенштерном в период с 11 по 25 ноября 2021 года. При этом семь из восьми исполнительных производств начаты 15 февраля, а арест наложен уже через двое суток. Восьмое исполнительное производство тоже «свежее» и было возбуждено 11 февраля.

Недавно Моргенштерна пригласили вступить в партию «Яблоко». Предложение зампреда Кирилла Гончарова развеселило скандального рэпера.