Бамако, 18 февраля. Руководство Генерального штаба армии Мали призвало соотечественников не приближаться к местам дислокации радикальных группировок и не вступать в контакт с террористами. Об этом сообщает Malijet.

«Вооруженные силы сохраняют наступательную динамику по поиску и уничтожению радикалов и зачистке их убежищ в рамках операций «Малико» и «Келетигю». Правительственные войска намерены закрепить достигнутые результаты и обеспечить безопасность мирного населения. Генштаб призывает всех граждан держаться от боевиков на максимальном расстоянии, чтобы свести к минимуму вероятность сопутствующего ущерба. Судя по анализу тактики радикалов, они все чаще используют людей в качестве живых щитов», — указано в коммюнике.

Также офицерский состав отчитался об успехах военных операций. В ходе антитеррористических мероприятий на востоке страны армия зачистила и обыскала лагеря бандитов в Инделимане, Арабане, Акабаре и Фокаратене. Также бойцы FAMa задержали банду грабителей на ярмарке в Фафе и вернула жителям 25 голов крупного рогатого скота, два угнанных автомобиля и три мотоцикла.

Global Look Press / Britta Pedersen

В центральной части республики солдаты обеспечили безопасность районов Бандиагара и Мопти. Бойцы ликвидировали одного преступника и обезвредили три СВУ. Параллельно с этим подразделение правительственных войск атаковало МТО-базу радикалов в Сегу и арестовало 25 лиц, подозреваемых в террористической деятельности.

На юге Мали подразделение FAMa уничтожило лагерь боевиков в районе Киньян и изъяло оборудование для промышленного производства взрывчатых веществ. Солдаты обезвредили трех джихадистов, двух отправили на допрос.

Global Look Press / © Nicolas Remene / Keystone Press Agency

Африканские аналитики и военные эксперты уверены, что усиление армии связано со сближением Москвы и Бамако. Смена политического вектора властей африканской республики с западного на восточный спровоцировала недовольство среди европейских элит.

Распространившиеся в социальных сетях слухи о прибытии в страну российских специалистов, которых зарубежные СМИ причисляют к «ЧВК Вагнера», вызвали панику иностранных элит. Политики опасаются, что отечественные инструкторы окажутся гораздо эффективнее, чем солдаты французской военной операции «Бархан» и сотрудники многопрофильной комплексной миссии ООН (МИНУСМА).