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Мишустин назначил Юрия Зубова главой Роспатента

Общество
Мишустин назначил Юрия Зубова главой Роспатента
Пресс-служба правительства Калининградской области

Москва, 18 февраля. Бывший заместитель главы Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) Юрий Зубов стал руководителем ведомства.

Указ о назначении подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. До Зубова должность главы Роспатента занимал 64-летний Григорий Ивлиев. Он возглавлял службу с 2015 года.

Юрию Зубову в настоящее время 42 года. Он работает в ведомстве с 2018 года. Ранее Зубов был руководителем Федерального института промышленной собственности. С 2013 по 2016 годы он занимал должность заместителя начальника управления информационными технологиями «Главного производственно-коммерческого управления по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД России». Также Зубов работал в министерстве культуры и департаменте науки и образования.

Президент России Владимир Путин ранее снял с должности посла России в Кабо-Верде Наталью Поклонскую. Она занимала пост с октября 2021 года. Ее назначили заместителем главы Россотрудничества.

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