Минэнерго предлагает ввести меры господдержки для создания водородного сектора в России

Москва, 18 февраля. Минэнерго РФ предлагает расширить перечень мер государственной поддержки для ускорения формирования водородной отрасли. Как отмечает «Коммерсантъ», инициатива представлена в последней версии проекта комплексной программы развития водородной энергетики до 2030 года с перспективой до 2050 года.

Согласно позиции ведомства, без мер поддержки со стороны государства проекты будут убыточными. Для решения данного вопроса необходимо разработать механизм компенсирующего контракта. Кроме того, планируется субсидировать капитальные и операционные затраты проектов в этой сфере и предоставить им дополнительные налоговые льготы.

По оценке экспертов, экспорт водорода из России к 2030 году может достигнуть 2,3 млн тонн в год, а к 2050-му — 9,4 млн тонн.

Также Минэнерго намерено увеличить потребление водорода на внутреннем рынке. Для этого планируется перевести 10% городского транспорта на данный вид топлива.