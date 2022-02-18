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Эксперты ООН сообщили об улучшении ситуации с безопасностью населения Мали

Весь мир
Эксперты ООН сообщили об улучшении ситуации с безопасностью населения Мали
Global Look Press  /  Klaus Nowottnick/dpa

Бамако, 18 февраля. Независимый эксперт ООН по вопросу прав человека в Мали Алиун Тин заявил об улучшении ситуации в области безопасности и положения перемещенных лиц. Об этом сообщает Agence Anadolu.

«Впервые после моего визита сюда, в Мали, в 2018 году, можно наблюдать положительную динамику в вопросах безопасности, признанную военным командованием, территориальным управлением, гражданскими платформами и населением, с которым мы общались.

Также необходимо отметить, что в стране улучшилась ситуация с правами человека, а количество их нарушений заметно сократилось. Мы выпустили несколько рекомендаций, потому что малийцы должны быть едины перед лицом общих проблем».

Эксперты ООН сообщили об улучшении ситуации с безопасностью населения Мали
Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Ранее камерунская правозащитница Натали Ямб отметила, что полный вывод французского военного контингента из африканской республики — решение местных жителей и властей, связанное с неспособностью бывшей метрополии справиться с террористами:

«Когда чиновники Елисейского дворца объявили о сворачивании неэффективной операции «Бархан» в регионе, они понимали, что это не их решение, а воля населения Черного континента».

По мнению многих политических аналитиков, причина решения Макрона вывести войска связана в сближении Москвы и Бамако. Вероятнее всего, панику Елисейского дворца могли вызвать распространившиеся в социальных сетях сообщения о прибытии в страну российских инструкторов, которых многие западные СМИ причисляют к «ЧВК Вагнера».

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