Эксперты ООН сообщили об улучшении ситуации с безопасностью населения Мали

Бамако, 18 февраля. Независимый эксперт ООН по вопросу прав человека в Мали Алиун Тин заявил об улучшении ситуации в области безопасности и положения перемещенных лиц. Об этом сообщает Agence Anadolu.
«Впервые после моего визита сюда, в Мали, в 2018 году, можно наблюдать положительную динамику в вопросах безопасности, признанную военным командованием, территориальным управлением, гражданскими платформами и населением, с которым мы общались.
Также необходимо отметить, что в стране улучшилась ситуация с правами человека, а количество их нарушений заметно сократилось. Мы выпустили несколько рекомендаций, потому что малийцы должны быть едины перед лицом общих проблем».
Ранее камерунская правозащитница Натали Ямб отметила, что полный вывод французского военного контингента из африканской республики — решение местных жителей и властей, связанное с неспособностью бывшей метрополии справиться с террористами:
«Когда чиновники Елисейского дворца объявили о сворачивании неэффективной операции «Бархан» в регионе, они понимали, что это не их решение, а воля населения Черного континента».
По мнению многих политических аналитиков, причина решения Макрона вывести войска связана в сближении Москвы и Бамако. Вероятнее всего, панику Елисейского дворца могли вызвать распространившиеся в социальных сетях сообщения о прибытии в страну российских инструкторов, которых многие западные СМИ причисляют к «ЧВК Вагнера».