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Глава МИД Германии Бербок считает отказ РФ от участия в Мюнхенской конференции потерей

Политика
Глава МИД Германии Бербок считает отказ РФ от участия в Мюнхенской конференции потерей
wikipedia.org  /  Sandro Halank / CC BY-SA 4.0

Берлин, 18 февраля. Отказ России от участия в Мюнхенской конференции по вопросам безопасности является потерей. Об этом сообщила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок назвала потерей тот факт, что Россия отказалась принимать участие в Мюнхенской конференции, где планируется обсуждение вопросов безопасности.

«Именно в нынешней крайне опасной ситуации было бы так важно встретиться в Мюнхене с российскими представителями. То, что Россия не использует эту возможность, является потерей», — приводит слова Бербок ТАСС.

По мнению министра иностранных дел, конференция является платформой для ведения переговоров по безопасности в Европе, «которая подвергается тяжелому испытанию»,

Ранее сообщалось, что в планы главы РФ Владимира Путина не входит участие в Мюнхенской конференции по безопасности в этом году. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Также известно, что впервые за два года конференция будет проходить очно 18-20 февраля.

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мид германия Бербок
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