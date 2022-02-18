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Nestle и Reckitt предупредили покупателей о росте цен на свою продукцию

  /   Обновлено: 18 февраля 2022 11:36
Экономика
Nestle и Reckitt предупредили покупателей о росте цен на свою продукцию
pixabay.com

Москва, 18 февраля. Компании из Швейцарии и Великобритании — Nestle и Reckitt — уведомили потребителей об увеличении стоимости своей продукции.

Nestle уже подняла цены на 3,1% в четвертом квартале прошлого года, чтобы уравновесить рост операционных расходов. Представители компании ожидают, что в нынешнем году стоимость шоколада продолжит повышаться. Об этом же предупредили и в Reckitt (владеет брендами Durex и Dettol). Презервативы подорожают из-за инфляции и увеличивающихся издержек.

Минсельхоз России ранее начал разрабатывать комплекс мер, которые позволят ограничить наценки на базовые продукты в магазинах. В число таких товаров вошли молоко, сливочное масло, кефир, творог и другие, имеющие небольшой срок хранения.

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шоколад продукты презервативы рост цен nestle Reckitt
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