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Глава МОК предупредил о возможных санкциях для Этери Тутберидзе

Олимпийские игры 2022
Глава МОК предупредил о возможных санкциях для Этери Тутберидзе
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

Пекин, 18 февраля. Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах допустил санкции, которые могут ввести против российского тренера Этери Тутберидзе в свете допинг-скандала с ее подопечной Камилой Валиевой.

Расследование по делу 15-летней россиянки продолжается. МОК рассчитывает получить окончательные результаты по делу для вынесения своего вердикта.

«Мы верим WADA и не будем сомневаться при принятии необходимых мер. Меры могут быть очень строгими», — заявил глава МОК, говоря о возможных санкциях против Тутберидзе.

Камила Валиева стала олимпийской чемпионкой в составе сборной России в командном турнире на Играх в Пекине. После сомнительной допинг-пробы ее хотели отстранить от участия в личном первенстве, но Спортивный арбитраж вынес решение в пользу россиянки. Однако Валиева не смогла выиграть личный турнир и стала четвертой.

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