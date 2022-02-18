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Генерал Картаполов: ответ российского МИД вышиб почву из-под ног американских стратегов

Политика
Генерал Картаполов: ответ российского МИД вышиб почву из-под ног американских стратегов
ФБА «Экономика сегодня»  /  Евгения Авраменко

Москва, 18 февраля. Официальный ответ МИД РФ на дипломатические инсинуации США поломал, казалось бы, безупречный с точки зрения американцев план геополитического удара по России.

Мир, и Россия в частности, подошли к интересному и знаковому историческому рубежу. США окончательно возвели ложь в абсолют и сделали ее основой внешней политики. Американцы врали всегда, особенно в больших геополитических вопросах, однако до недавнего времени Белый дом выставлял на публику лишь определенных спикеров, в нужный момент умывая руки и открещиваясь от них. Сейчас же вся политическая верхушка США врет постоянно и открыто. Откровенную чушь выдает и Джо Байден, и глава Госдепа Блинкен, не говоря уж о десятках их звонкоголосых помощников. США для всего мира превращается из постаревшего гегемона и недоговороспособного и опасного игрока, с которым совсем скоро никто не захочет иметь дела.

Стратеги в Вашингтоне разработали, казалось бы, безупречный (по их лживой логике) план против России — если нападет на Украину, значит агрессор, а мы об этом предупреждали, а если не нападет, значит все равно агрессор, просто мы вовремя спасли ситуацию. Американские стратеги всерьез верили в успех своего плана, пока российский МИД не опубликовал официальный ответ на попытки США затянуть переговоры по гарантиям безопасности. Продуманный план Вашингтона рассыпался как карточный домик на сильном ветру.

Генерал Картаполов: ответ российского МИД вышиб почву из-под ног американских стратегов
pixabay.com /

Таким мнением с гостями студии Владимира Соловьева поделился глава Комитета Госдумы по обороне, генерал-полковник Андрей Картаполов, иронично отметив, что США сами себя загнали в лужу, а ответ России лишил их шанса из нее выбраться.

«Американцам уже в ответе, опубликованном на сайте российского МИД, английскими буквами четко прописали, что Россия никогда не нападала на Украину и никогда не собирается этого делать. Это официальный документ. Это то, чего не вырубишь топором. Ответ МИД РФ просто вышиб почву из-под ног американских стратегов и сломал из заранее подготовленную информационную операцию», — оценил важность официального ответа Москвы генерал-полковник.

Картаполов добавил, что в вышеупомянутом документе также четко указано, что США не имеют никакого права предъявлять какие-либо претензии Москве по поводу перемещения войск по российской территории. Там также жестко подчеркнуто, что американцы в свою очередь должны убрать свои войска из Восточной Европы и вывезти из ЕС в целом свое ядерное оружие. Россия не только снова отдельно подчеркнула свои красные линии, но и поставила жирную точку в переговорах. Вашингтону осталось только подчиниться или ждать со дня на день реализации тех самых военно-технических мер, о которых Москва предупреждала в ультиматуме по гарантиям безопасности.

Ранее не немецкий политолог Александр Сосновский оценил троллинг Олафа Шольца над президентом Украины.

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