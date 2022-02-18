Порошенко признался, что мечтает стать депутатом Европарламента от Украины

Киев, 18 февраля. Председатель партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко прокомментировал возможность участия в следующей президентской гонке на Украине.

По его словам, окончательное решение по этому поводу на текущий момент не принято. Вместе с тем Порошенко рассказал, как видит свою политическую карьеру в будущем.

«Я хочу поделиться своей мечтой со слушателями радио. Это сенсация. Моя мечта - выиграть выборы в Европейский парламент и стать депутатом Европарламента от Украины», — сказал он.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о готовности предоставить Порошенко политическое убежище. Украинский политик отметил, что сам разберется со своими проблемами на родине.