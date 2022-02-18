Банщик Сергей обвинил Волочкову в алкоголизме и ее нежелании общаться с дочерью

Москва, 18 февраля. Бывший бойфренд экс-примы Большого театра Анастасии Волочковой Сергей Кузнецов заявил, что артистка «не переваривает» детей. По его словам, у звезды даже нет желания общаться с единственной наследницей.

Кузнецов не понимает, как Волочкова участвует и ставит спектакли с детьми, если испытывает к ним только ненависть. По его словам, у знаменитости достаточно тяжелые отношения с собственной дочерью.

«Ей все равно. Ей не надо вот это, она органически не терпит детей. Мне не зря сначала казалось, что это какое-то переигрывание, когда она с сыном моим общается», — указал Кузнецов в беседе с порталом BLITZ+.

Бывший возлюбленный балерины убежден, что артистке нужны только скандалы — это в ее природе. Он также жестко высказался о легкомысленном поведении женщины с другими мужчинами и обвинил ее в алкоголизме.

«Мне не нравится, когда женщина фривольно ведет себя с другими мужчинами, мне не нравится алкоголизм, мне не нравятся многие вещи, которые происходили. Она ненавидит других людей, и детей терпеть не может», — констатировал банщик Кузнецов.

Анастасия Волочкова и Сергей Кузнецов познакомились на шоу «Давай поженимся!». Между ними пробежала искра, и они стали встречаться. Пара вместе съездила на Мальдивы, однако по возращении в Москву рассталась. Их роман продлился около месяца.