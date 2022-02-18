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The Wall Street Journal: экономика России адаптировалась под «адские санкции» США

Политика
The Wall Street Journal: экономика России адаптировалась под «адские санкции» США
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 18 февраля. Эффективность «адских санкций», которыми России угрожают США в случае «вторжения» на территорию Украины, крайне сомнительна. Об этом говорится в материале издания The Wall Street Journal.

Как пишет колумнист Джош Улик, с 2014 года, когда против РФ впервые ввели санкции, российская экономика адаптировалась под ограничения. Кроме того, санкции рикошетом ударили по Европе.

«ЕС зависит от России более чем на треть в импорте природного газа. По состоянию на январь США и Европа не рассматривали возможность введения санкций непосредственно против российского экспорта нефти и природного газа, учитывая опасения, что это может привести к росту и без того высоких цен на энергоносители в Европе», — говорится в статье.

The Wall Street Journal: экономика России адаптировалась под «адские санкции» США
ФБА «Экономика сегодня» /

Автор отмечает, что в России диверсифицируют рынок сбыта природного топлива, обращая внимание в первую очередь на Китай. По данным Улика, госдолг РФ сильно сократился, особенно в сравнении с США и европейскими странами. Фактически Россия смогла жить в режиме жестких ограничений и перестать зависеть от Европы, заключил колумнист.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем призвал ввести санкции для «сдерживания агрессии». В свою очередь Пентагон заявил, что не рассматривает возможность введения превентивных санкций против Москвы.

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