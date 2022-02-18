«Меня поздравляли с олимпийским золотом»: Корнелюк оценил победу Щербаковой под его музыку

Композитор, певец и музыкант Игорь Корнелюк в беседе с ФАН прокомментировал победу фигуристки Анны Щербаковой в личном первенстве на Олимпиаде в Пекине. Артист отметил, что использование его музыки для фильма «Мастер и Маргарита» в произвольной программе Щербаковой стало для него приятной неожиданностью.

«Я, может быть, об этом даже и не узнал бы, но мне вчера весь вечер массово приходили сообщения от разных людей. И все они меня поздравляли с олимпийским золотом. Я ничего не понимал — какое там олимпийское золото у меня? Но потом ситуация прояснилась», — поделился композитор.

Игорь Корнелюк напомнил, что ранее его музыка уже звучала на льду в произвольной программе другого чемпиона — Евгения Плющенко.

«В случае с Евгением Плющенко, когда его произвольная программа была на мою музыку и он взял золото на чемпионате мира, я ее специально для Евгения делал. Конкретно я ему делал эту семиминутную композицию. А сейчас они по собственной инициативе взяли музыку, и, конечно, это неожиданно и очень приятно. И особенно приятно, что это олимпийский «золотой» прокат Анны Щербаковой», — объяснил Игорь Корнелюк.

Global Look Press / Maksim Konstantinov/Global Look Press

Музыкант признался, что за прямой трансляцией соревнований фигуристок он не следил. Но «золотой» прокат Анны Щербаковой под свою музыку посмотрел. Правда, позже в записи.

«Я хочу от всей души поздравить Аню Щербакову с таким успехом — с олимпийской золотой медалью. Я понимаю, что значит для спортсмена Олимпиада и что это высшая награда, которая может быть. И, конечно, ради таких побед стоит жить», — высказался Игорь Корнелюк.

Global Look Press / Peter Kneffel

Накануне российская фигуристка Анна Щербакова, ставшая олимпийской чемпионкой в женском одиночном турнире, дала развернутые ответы на интересующие журналистов вопросы. В частности, фигуристка отметила, что испытала невероятное счастье после своего проката. По ее словам, она сделала максимум «в нужном месте и в нужное время». На вопрос представителей СМИ о том, почему она выглядит так спокойно для человека, который только что выиграл золотую медаль, Щербакова ответила, что «еще ничего не поняла».