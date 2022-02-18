Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
18 февраля 13:45
13:43
Общество
Журнал Elle опубликовал лунный гороскоп на 18 февраля
13:40
Общество
«Меня поздравляли с олимпийским золотом»: Корнелюк оценил победу Щербаковой под его музыку
13:38
Происшествия
Неадекватного юношу с окровавленными руками заметили на Стрельненском шоссе в Горбунках
13:38
Экономика
«Оператор ГТС Украины» сообщил о росте заявок на прокачку газа в 1,6 раза
13:36
Происшествия
Подозреваемый в убийстве туриста из Москвы в КЧР сам пришел в полицию
13:33
Армия
Командующий ЗВО Журавлев передал знамена времен Великой Отечественной войны субъектам РФ
13:33
Политика
Банда Кани: Франция и ООН сеют хаос в Африке, безжалостно предавая его огню и мечу
13:33
Общество
Названы шесть комнатных растений, не требующих тщательного ухода
13:32
Общество
Посол России в Ватикане заявил, что патриарх Кирилл может встретиться с папой римским в июне
13:31
Общество
Смерть Геннадия Юхтина вызвала жуткую печаль у Инны Чуриковой
Все новости

«Меня поздравляли с олимпийским золотом»: Корнелюк оценил победу Щербаковой под его музыку
Общество
«Меня поздравляли с олимпийским золотом»: Корнелюк оценил победу Щербаковой под его музыку
vk.com  /  igorkorneluk_official

Композитор, певец и музыкант Игорь Корнелюк в беседе с ФАН прокомментировал победу фигуристки Анны Щербаковой в личном первенстве на Олимпиаде в Пекине. Артист отметил, что использование его музыки для фильма «Мастер и Маргарита» в произвольной программе Щербаковой стало для него приятной неожиданностью.

«Я, может быть, об этом даже и не узнал бы, но мне вчера весь вечер массово приходили сообщения от разных людей. И все они меня поздравляли с олимпийским золотом. Я ничего не понимал — какое там олимпийское золото у меня? Но потом ситуация прояснилась», — поделился композитор.

Игорь Корнелюк напомнил, что ранее его музыка уже звучала на льду в произвольной программе другого чемпиона — Евгения Плющенко.

«В случае с Евгением Плющенко, когда его произвольная программа была на мою музыку и он взял золото на чемпионате мира, я ее специально для Евгения делал. Конкретно я ему делал эту семиминутную композицию. А сейчас они по собственной инициативе взяли музыку, и, конечно, это неожиданно и очень приятно. И особенно приятно, что это олимпийский «золотой» прокат Анны Щербаковой», — объяснил Игорь Корнелюк.

Игорь Корнелюк рассказал, почему победа Щербаковой под его музыку стало сюрпризом
Global Look Press / Maksim Konstantinov/Global Look Press

Музыкант признался, что за прямой трансляцией соревнований фигуристок он не следил. Но «золотой» прокат Анны Щербаковой под свою музыку посмотрел. Правда, позже в записи.

«Я хочу от всей души поздравить Аню Щербакову с таким успехом — с олимпийской золотой медалью. Я понимаю, что значит для спортсмена Олимпиада и что это высшая награда, которая может быть. И, конечно, ради таких побед стоит жить», — высказался Игорь Корнелюк.

Игорь Корнелюк рассказал, почему победа Щербаковой под его музыку стало сюрпризом
Global Look Press / Peter Kneffel

Накануне российская фигуристка Анна Щербакова, ставшая олимпийской чемпионкой в женском одиночном турнире, дала развернутые ответы на интересующие журналистов вопросы. В частности, фигуристка отметила, что испытала невероятное счастье после своего проката. По ее словам, она сделала максимум «в нужном месте и в нужное время». На вопрос представителей СМИ о том, почему она выглядит так спокойно для человека, который только что выиграл золотую медаль, Щербакова ответила, что «еще ничего не поняла». 

Вернуться назад
Все новости / Общество / «Меня поздравляли с олимпийским золотом»: Корнелюк оценил победу Щербаковой под его музыку
игорь корнелюк евгений плющенко фигурное катание олимпиада-2022 анна щербакова
Комментировать