Развитие криптовалют может иметь катастрофические последствия для мира

Москва, 18 февраля. Криптовалюты называют деньгами будущего, но для майнинга нужно много электроэнергии, что влияет на глобальное потепление. В связи с этим в мире набирает обороты движение защитников окружающей среды, требующее запрета криптовалют, сообщает издание «Профиль».

Рост стоимости биткоина спровоцировал развитие целой индустрии, в которой на данный момент задействовано больше ресурсов, чем тратят 500 вместе взятых суперкомпьютеров в мире. Майнинг требует затрат электроэнергии 204,5 тераватт-часов (ТВт·ч) в год. Это 0,87% всего потребления энергии в мире и гораздо больше, чем используется в некоторых странах (например, в Польше, Таиланде, Швеции, Египте и др.). С 2017 года траты на майнинг выросли в 20 раз. Выбросы углекислого газа, появляющиеся из-за этого, составляют более 60 млн тонн в год. Криптоактивами сегодня владеют 1,5% населения в разных странах.

Китай долгое время был лидером по производству криптовалют, но с 2021 года майнинг был запрещен вместе с производством пластиковых одноразовых товаров и др. Майнеры перевели в соседний Казахстан 87 тысяч ферм, поэтому расход электроэнергии там вырос на 8%. В стране начались перебои с электричеством, и власти стали принудительно отключать фермы.

Граждане ЕС и США из-за высоких цен на электричество редко создают криптофермы. Майнингом занимаются в основном в Скандинавских странах, где электроэнергия периодически дешевеет из-за пиковой генерации ветряками. Швеция и Норвегия призывают запретить производство криптовалют в ЕС из-за влияния на климат.

Эксперт криптобиржи StormGain Мартин Петков считает, что большинство государств запретят криптовалюты или введут ограничения. Аналитик «Альпари» Денис Гончаров уверен, что для майнеров введут тарифы на электричество на уровне предприятий и заставят их платить экологический налог.

В России майнинг пока запрещать не будут. Власти хотят легализовать эту сферу и заставить участников рынка платить налоги.