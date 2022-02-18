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Казахстанский лидер Токаев собирается выступить с посланием к народу в марте 2022

Политика
Казахстанский лидер Токаев собирается выступить с посланием к народу в марте 2022
flickr.com  /  UN Geneva

Нур-Султан, 18 февраля. Казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев собирается выступить с посланием к народу в середине следующего месяца. Об этом заявил пресс-секретарь президента Берик Уали.

Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев планирует предоставить соотечественникам предварительные итоги расследований в марте этого года. Ранее в интервью телеканалу «Казахстан» лидер страны заявил, что у него нет тайн от сограждан, и все данные будут обнародованы.

Пресс-служба лидера Казахстана сообщила, что были заведены уголовные дела по 170 фактам пыток и превышения власти после событий, которые произошли в республике в январе 2022 года.

Ранее Токаев высказывался об отсутствии необходимости проведения расследований беспорядков на международном уровне.

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Казахстан расследования токаев
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