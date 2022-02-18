Вашингтон создает в Европе ударную группу войск

Отказываясь обсуждать с Россией принципы неделимости общеевропейской безопасности и призывая Москву в срочном и одностороннем порядке отвести войска от границ с Украиной, США фактически приступили к формированию в восточной Европе мощного ударного ядра из сил первоочередного задействования.

К настоящему времени в Польше, на главном операционном «антироссийском» направлении, Штаты имеют весьма значительные силы так называемого «передового присутствия». В их число входят подразделения 1-й бригады армейской авиации 1-й кавалерийской дивизии (до 60 боевых вертолетов), 1-я бронетанковая боевая бригадная группа 1-й пехотной дивизии (до 3 500 человек, 80 танков, 120 БМП и 20 самоходных гаубиц), 52-я оперативная группа 52-го истребительного авиационного крыла на истребителях F-16, батальон 10-й группы сил специальных операций (более трехсот «зеленых беретов»). Кроме того, имеются несколько батальонов боевого и тылового обеспечения армии и Национальной Гвардии США.

Terrifying news: Russia has a new missile base about 100 miles from US territory and barely 800 miles from DC itself.



Oh wait my bad: it’s actually a new US missile base in Poland, “about 100 miles from Russian territory and barely 800 miles from Moscow itself.” Never mind! pic.twitter.com/QIWAciUvkY — Aaron Maté (@aaronjmate) February 17, 2022

Также американские военные присутствуют в составе передовых групп НАТО (фактически — национальных бригадных боевых подразделений, усиленных военными из других стран-членов Альянса) в Эстонии, Литве, Латвии и Польше. Также в Польше США имеют передовые штабы 5-го армейского корпуса и 1-й пехотной дивизии — они представляют собой органы боевого управления, подготовленные для осуществления руководства войсками, которые могут быть переданы в их подчинение в любое время.

В январе, после громких заявлений президента США Джо Байдена о скором начале «российского вторжения» на Украину, Вашингтон запустил качественное и количественное усиление своего присутствия на востоке Европы. Начало было положено отправкой в Европу батальона из состава 82-й воздушно-десантной дивизии: в настоящее время есть все основания предполагать, что США ввели в Польшу уже две боевые группы (вторая прибыла из состава 101-й воздушно-штурмовой дивизии). Также американское командование развернуло в Польше передовой штаб 82-й воздушно-десантной дивизии, что может говорить о готовности принять и остальные подразделения дивизии, общая численность которой превышает десять тысяч человек.

Помимо этого в Польше разворачивается передовой штаб 18-го воздушно-десантного корпуса, под управлением которого кроме 82-й и 101-й воздушно-десантных дивизий также находятся 3-я пехотная дивизия, 10-я горно-пехотная дивизия, 18-я артиллерийская бригада, 52-я артиллерийская группа, 525-я разведывательная бригада и много других частей. Как и в случае с развертыванием передового штаба 82-й дивизии, здесь тоже можно говорить о вероятной подготовке к приему остальных частей и соединений, входящих в состав 18-го воздушно-десантного корпуса.

The Pentagon is sending another 3,000 combat troops to Poland to deter Russia.



Nearly 10,000 US troops will be stationed in Poland ready to assist Ukraine in case of invasion. Do you think Russia will actually invade? #RussiaUkraine pic.twitter.com/IsY2h8vdxF — Hananya Naftali (@HananyaNaftali) February 12, 2022

Батальон «зеленых беретов» из состава 10-й группы сил специальных операций, дислоцированный в Польше, усилен вертолетами HH-60M и конвертопланами V-22, которые наблюдатели могут видеть в польском аэропорту Жешув. Эти машины состоят на вооружении 160-го авиационного полка, входящего в структуру Сил специальных операций США и применяются для заброски в тыл противника диверсионно-разведывательных формирований.

В Румынию из Германии направлена американская батальонная боевая группа «Страйкер» (так в США принято называть механизированные подразделения, вооруженные колесными многоцелевыми боевыми машинами семейства «Страйкер») из состава 2-го бронекавалерийского полка, дислоцированного в городе Фильзек. Сообщается, что группу входят более тысячи человек. В свою очередь Германия также включилась в наращивание сил НАТО на российском направлении и направила в Литву батальонную боевую группу численностью 350 человек, вооруженную 152-мм самоходными гаубицами PzH2000. Норвегия нарастила свое военное присутствие в Литве на 60 специалистов.

В феврале ВВС США тремя рейсами перебросили в Польшу на авиабазу «Ласк» 24 истребителя F-15 из состава 4-го истребительного авиакрыла. Они способны применять тактическое ядерное оружие, в частности термоядерные бомбы В-61, которых на шести арсеналах в Европе США хранит более 200 единиц. На авиабазу «Шпангдалем» в Германии Вашингтон перебросил 14 истребителей F-35A из состава 388-го истребительного авиационного крыла. Эти самолеты тоже способны нести ядерное оружие. Свою лепту в наращивание сил НАТО на российском направлении внесла Испания, направив в Болгарию на аэродром «Граф Игнатьево» четыре истребителя EF-2000 Typhoon.

????????⚡️Additional units of the 82nd Airborne Division of the US Armed Forces continue to arrive in Polish Rzeszow as part of NATO's increased presence on the eastern flank#Poland pic.twitter.com/1l2UFskbnd — The Rage X - Conflict News (@the_ragex) February 15, 2022

Стратегическими бомбардировщиками B-52B американцы укрепили свои силы в Европе, разместив несколько самолетов на авиабазе «Файрфорд» в Великобритании. Оттуда «Стратофортрессы» уже приступили к демонстрационным полетам над европейским континентом.

Таким образом, глядя на невиданное десятилетиями усиление американского военного присутствия в Европе, можно сделать вывод, что Вашингтон наотрез отказывается обсуждать с Россией предложения по обеспечению европейской безопасности. Штаты предпочитают сохранять позиции, созданные в результате ничем не обоснованного продвижения НАТО на восток, вплотную к российским границам. Неделимость принципов безопасности под давлением Вашингтона трещит по швам. Сейчас сложно сказать, как в такой ситуации должна поступить Москва, при том что Кремль неоднократно напоминал политическим «партнерам», что в случае отказа от обсуждения гарантий безопасности Россия будет обеспечивать свою защиту всеми доступными для нее способами — вплоть до «военно-технического» ответа. А вот каким он будет, возможно, станет известно уже в ближайшие дни.