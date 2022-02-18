Вашингтон создает в Европе ударную группу войск

Отказываясь обсуждать с Россией принципы неделимости общеевропейской безопасности и призывая Москву в срочном и одностороннем порядке отвести войска от границ с Украиной, США фактически приступили к формированию в восточной Европе мощного ударного ядра из сил первоочередного задействования.
К настоящему времени в Польше, на главном операционном «антироссийском» направлении, Штаты имеют весьма значительные силы так называемого «передового присутствия». В их число входят подразделения 1-й бригады армейской авиации 1-й кавалерийской дивизии (до 60 боевых вертолетов), 1-я бронетанковая боевая бригадная группа 1-й пехотной дивизии (до 3 500 человек, 80 танков, 120 БМП и 20 самоходных гаубиц), 52-я оперативная группа 52-го истребительного авиационного крыла на истребителях F-16, батальон 10-й группы сил специальных операций (более трехсот «зеленых беретов»). Кроме того, имеются несколько батальонов боевого и тылового обеспечения армии и Национальной Гвардии США.
Terrifying news: Russia has a new missile base about 100 miles from US territory and barely 800 miles from DC itself.— Aaron Maté (@aaronjmate) February 17, 2022
Oh wait my bad: it’s actually a new US missile base in Poland, “about 100 miles from Russian territory and barely 800 miles from Moscow itself.” Never mind! pic.twitter.com/QIWAciUvkY
Также американские военные присутствуют в составе передовых групп НАТО (фактически — национальных бригадных боевых подразделений, усиленных военными из других стран-членов Альянса) в Эстонии, Литве, Латвии и Польше. Также в Польше США имеют передовые штабы 5-го армейского корпуса и 1-й пехотной дивизии — они представляют собой органы боевого управления, подготовленные для осуществления руководства войсками, которые могут быть переданы в их подчинение в любое время.
В январе, после громких заявлений президента США Джо Байдена о скором начале «российского вторжения» на Украину, Вашингтон запустил качественное и количественное усиление своего присутствия на востоке Европы. Начало было положено отправкой в Европу батальона из состава 82-й воздушно-десантной дивизии: в настоящее время есть все основания предполагать, что США ввели в Польшу уже две боевые группы (вторая прибыла из состава 101-й воздушно-штурмовой дивизии). Также американское командование развернуло в Польше передовой штаб 82-й воздушно-десантной дивизии, что может говорить о готовности принять и остальные подразделения дивизии, общая численность которой превышает десять тысяч человек.
Помимо этого в Польше разворачивается передовой штаб 18-го воздушно-десантного корпуса, под управлением которого кроме 82-й и 101-й воздушно-десантных дивизий также находятся 3-я пехотная дивизия, 10-я горно-пехотная дивизия, 18-я артиллерийская бригада, 52-я артиллерийская группа, 525-я разведывательная бригада и много других частей. Как и в случае с развертыванием передового штаба 82-й дивизии, здесь тоже можно говорить о вероятной подготовке к приему остальных частей и соединений, входящих в состав 18-го воздушно-десантного корпуса.
The Pentagon is sending another 3,000 combat troops to Poland to deter Russia.— Hananya Naftali (@HananyaNaftali) February 12, 2022
Nearly 10,000 US troops will be stationed in Poland ready to assist Ukraine in case of invasion. Do you think Russia will actually invade? #RussiaUkraine pic.twitter.com/IsY2h8vdxF
Батальон «зеленых беретов» из состава 10-й группы сил специальных операций, дислоцированный в Польше, усилен вертолетами HH-60M и конвертопланами V-22, которые наблюдатели могут видеть в польском аэропорту Жешув. Эти машины состоят на вооружении 160-го авиационного полка, входящего в структуру Сил специальных операций США и применяются для заброски в тыл противника диверсионно-разведывательных формирований.
В Румынию из Германии направлена американская батальонная боевая группа «Страйкер» (так в США принято называть механизированные подразделения, вооруженные колесными многоцелевыми боевыми машинами семейства «Страйкер») из состава 2-го бронекавалерийского полка, дислоцированного в городе Фильзек. Сообщается, что группу входят более тысячи человек. В свою очередь Германия также включилась в наращивание сил НАТО на российском направлении и направила в Литву батальонную боевую группу численностью 350 человек, вооруженную 152-мм самоходными гаубицами PzH2000. Норвегия нарастила свое военное присутствие в Литве на 60 специалистов.
В феврале ВВС США тремя рейсами перебросили в Польшу на авиабазу «Ласк» 24 истребителя F-15 из состава 4-го истребительного авиакрыла. Они способны применять тактическое ядерное оружие, в частности термоядерные бомбы В-61, которых на шести арсеналах в Европе США хранит более 200 единиц. На авиабазу «Шпангдалем» в Германии Вашингтон перебросил 14 истребителей F-35A из состава 388-го истребительного авиационного крыла. Эти самолеты тоже способны нести ядерное оружие. Свою лепту в наращивание сил НАТО на российском направлении внесла Испания, направив в Болгарию на аэродром «Граф Игнатьево» четыре истребителя EF-2000 Typhoon.
????????⚡️Additional units of the 82nd Airborne Division of the US Armed Forces continue to arrive in Polish Rzeszow as part of NATO's increased presence on the eastern flank#Poland pic.twitter.com/1l2UFskbnd— The Rage X - Conflict News (@the_ragex) February 15, 2022
Стратегическими бомбардировщиками B-52B американцы укрепили свои силы в Европе, разместив несколько самолетов на авиабазе «Файрфорд» в Великобритании. Оттуда «Стратофортрессы» уже приступили к демонстрационным полетам над европейским континентом.
Таким образом, глядя на невиданное десятилетиями усиление американского военного присутствия в Европе, можно сделать вывод, что Вашингтон наотрез отказывается обсуждать с Россией предложения по обеспечению европейской безопасности. Штаты предпочитают сохранять позиции, созданные в результате ничем не обоснованного продвижения НАТО на восток, вплотную к российским границам. Неделимость принципов безопасности под давлением Вашингтона трещит по швам. Сейчас сложно сказать, как в такой ситуации должна поступить Москва, при том что Кремль неоднократно напоминал политическим «партнерам», что в случае отказа от обсуждения гарантий безопасности Россия будет обеспечивать свою защиту всеми доступными для нее способами — вплоть до «военно-технического» ответа. А вот каким он будет, возможно, станет известно уже в ближайшие дни.