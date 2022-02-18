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Нелиберальная демократия: почему Польша и Венгрия выступают против Евросоюза
Политика
Нелиберальная демократия: почему Польша и Венгрия выступают против Евросоюза
pixabay.com  / 

Брюссель использует мягкие, преимущественно монетарные методы принуждения соответствующих государств к соблюдению тех самых обязательств, которые страны брали на себя, становясь членами ЕС. Об этом ФАН рассказал кандидат политических наук, исполнительный директор мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок.

Недовольство Венгрии и Польши

Европейский суд юстиции в Люксембурге отклонил иски Венгрии и Польши против механизма выделения денег из бюджета ЕС, одним из условий которого является соблюдение верховенства права странами сообщества.

Польша в марте прошлого года подала иск в Суд ЕС, пожаловавшись на несоответствие базовым договорам Евросоюза механизма связи между выделением средств из европейских фондов с принципом соблюдения верховенства права. Польша считает, что такие решения не имеют правовой основы в договорах, представляют собой вмешательство в компетенции государств-членов и нарушают право ЕС, а выплата средств из бюджета Союза должна зависеть только от выполнения объективных и конкретных условий, которые явно вытекают из положений закона.

Нелиберальная демократия: почему Польша и Венгрия выступают против Евросоюза
flickr.com / CC BY-SA 3.0

Сомнения Польши разделила Венгрия, которая одновременно с Варшавой подала свою жалобу.

Нелиберальная демократия

Как отметил Станислав Бышок, всякая страна, которая хочет стать членом Европейского союза, сначала должна пройти длительный процесс серьезных внутренних изменений. Речь идет о том, чтобы национальное законодательство этого государства было перестроено таким образом, чтобы соответствовать базовым общеевропейским нормам. Эта процедура, в частности, связана со строгим закреплением независимости исполнительной, законодательной и судебной властей.

«В итоге, когда страна сама внутренне начинает соответствовать нормам ЕС, ее принимают в организацию. Через подобные трансформации прошли и страны Центральной и Восточной Европы, в том числе Польша с Венгрией. Эти государства являются получателями общеевропейской финансовой помощи, что является одним из принципиальных причин их хороших экономических показателей», — пояснил Станислав Бышок.

Нелиберальная демократия: почему Польша и Венгрия выступают против Евросоюза
Федеральное агентство новостей / Равид Гор

Вместе с тем, заметил он, внутриполитические процессы, происходящие в последние годы в Венгрии и Польше, многими критиками, а также чиновниками Евросоюза воспринимаются как отход от общеевропейских принципов разделения властей. Некоторые комментаторы называли этот тренд «нелиберальной демократией» — когда исполнительная власть расширяет свой контроль над законодательной и судебной властями, тем самым ломая либеральную систему сдержек и противовесов. Сами «нелиберально-демократические», правопопулистские лидеры Польши и Венгрии настаивают на том, что они напрямую выражают волю своих избирателей, а «брюссельский диктат», то есть требование соблюдать общеевропейские нормы, — это угроза суверенитету независимых национальных государств.

«Об исключении Польши, Венгрии или какой-то иной страны из Европейского союза речи не идет. Брюссель использует мягкие, преимущественно монетарные методы принуждения соответствующих государств к соблюдению тех самых обязательств, которые страны брали на себя, становясь членами ЕС. Суд ЕС подтвердил ровно эту позицию: если вы хотите и далее получать общеевропейские фонды, то следует проводить соответствующую внутреннюю политику. А без следования общей политике не будет и общих фондов», — заключил Станислав Бышок.

Ранее читатели Interia оценили решение суда Польши не признавать законы ЕС. По их мнению, Варшава должна подумать о выходе из Евросоюза.

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