Юрист обосновал требование мэрии Москвы к коммунальщикам пересчитать оплату за отопление

Москва, 18 февраля. Заведующий Западной коллегией адвокатов Москвы Александр Инютин объяснил требование московских властей к управляющим компаниям (УК) навести порядок в тарифной политике по оказанию услуг отопления квартир.

Как считает Инютин, инициатива Департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы по проведению проверки обоснованности начислений за отопление в январе 2022 года вполне логична и объяснима. Дело в том, что в феврале гражданам стали поступать счета с неправдоподобно завышенными ценами за отопление. Мэрия Москвы, учитывая рост недовольства жителей и обострение социальной напряженности, распорядилась до окончания проверки приостановить все доначисления и прием оплаты по новым счетам, сообщает Life.

По мнению Инютина, оперативная реакция городских властей, вероятнее всего, вызвана именно желанием погасить волну недовольства жителей тех районов, где частные УК взвинтили цены в платежках чуть ли не в половину от прежних. При этом подключение прокуратуры к решению этой проблемы, вероятно, призвано упорядочить сферу прямого применения федерального законодательства (постановление Правительства РФ № 354) и городского порядка расчетов с ресурсоснабжающими компаниями (Приказ Правительства Москвы 313-ТР от 15 декабря 2021 года).

Серьезность вопроса подтверждается еще и тем, что в ситуацию с удорожанием тепла для граждан решила вмешаться также Федеральная антимонопольная служба (ФАС), которая тоже проведет свою проверку на предмет соблюдения антимонопольного и тарифного законодательства.

Ранее ФАН сообщал о намерении Федеральной антимонопольной службы (ФАС) изучить жалобы россиян на резко подорожавшие услуги по отоплению жилья. Поводом для инициативы ФАС стали многочисленные критические публикации в СМИ со ссылками на возмущение граждан непомерными коммунальными платежами в начале 2022 года.