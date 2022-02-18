Ряд стран из Совбеза ООН выразили обеспокоенность из-за возможного признания ЛДНР Россией

Нью-Йорк, 18 февраля. Франция, Ирландия, Албания, Норвегия, Германия, Эстония и представители ЕС в Совбезе ООН выступили против признания Россией Луганской и Донецкой народных республик.

Недавно депутаты Госдумы поддержала обращение к президенту РФ о принятии независимости ЛДНР. Против инициативы высказались шесть стран-участниц Совета Безопасности ООН.

«Мы выразили серьезную обеспокоенность в связи с обращением российской Госдумы, которое призывает президента РФ признать самопровозглашенные Донецкую и Луганскую республики, что было бы нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины», — заявил постпред Франции при ООН Николя де Ривьер.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал, что глава государства еще не ответил на инициативу по признанию ЛДНР. Лидер принял обращение к сведению, а дальше все будет зависеть от него самого, пояснил представитель Кремля.