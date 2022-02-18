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Захарова назвала несбывшееся «вторжение» России на Украину провалом американских спецслужб

Политика
Захарова назвала несбывшееся «вторжение» России на Украину провалом американских спецслужб
Global Look Press  /  MFA Russia/via Globallookpress.com

Москва, 18 февраля. Спецслужбы США провалили операцию, подсунув Белому дому фальшивые данные. Об этом в Telegram написала официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Речь идет о несбывшемся прогнозе администрации США по «вторжению» России на Украину. Американские власти и СМИ растиражировали информацию, согласно которой «нападение» должно было произойти 16 февраля.

Захарова одним вопросом о предсказании Соединенных Штатов поставила под сомнение работу всей агитбригады в Вашингтоне. Разведданные, на которые ссылались госсекретарь Энтони Блинкен, а также представители Госдепа Джен Псаки и Нед Прайс, указывают на провал американских спецслужб, подчеркнула она.

«Ссылки Блинкена, Псаки, Прайса и остальной агитбригады войны на американские "разведданные" свидетельствуют о провале спецслужб США. Важный вопрос: какая из этих структур поставила в Белый дом фальшивку?» — поинтересовалась дипломат.

Захарова назвала несбывшееся «вторжение» России на Украину провалом американских спецслужб
flickr.com / Sarah Sampsel

Пользователи Telegram поддержали Захарову, отметив, что вся политика американских властей основана на клевете и угрозах. По их мнению, представители Соединенных Штатов сочиняют подобные прогнозы в «этом же Доме, не выходя из кальянной».

Ранее сообщалось, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал прогнозы о «вторжении» России на Украину безответственными фейками. Никто из авторов этих вбросов впоследствии не признал свою неправоту, он.

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Все новости / Политика / Захарова назвала несбывшееся «вторжение» России на Украину провалом американских спецслужб
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