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Президент Белоруссии Лукашенко прилетел в Москву на встречу с Путиным

Политика
Президент Белоруссии Лукашенко прилетел в Москву на встречу с Путиным
president.gov.by  /  Пресс-служба президента республики Беларусь

Минск, 18 февраля. Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Москву, где намерен провести переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным.

Об этом сообщает агентство «Белта». Лидеры двух государств планируют обсудить развитие торгово-экономического сотрудничества, совместные действия по обеспечению национальных интересов двух стран, а также международную повестку.

Ранее белорусский лидер проинформировал, что 16 февраля обсуждал с Путиным план предстоящих переговоров. Он также уточнил, что одной из ключевых тем беседы станут совместные учения вооруженных сил Белоруссии и России «Союзная решимость-2022».

Недавно стало известно, что Российские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-400 «Триумф» могут появиться под Минском. Такое заявление сделал глава Белоруссии Лукашенко.

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