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«Артист всегда играет какую-то роль»: Лоза оценил критику актрисы Семиной в адрес Нагиева
Шоу-бизнес
«Артист всегда играет какую-то роль»: Лоза оценил критику актрисы Семиной в адрес Нагиева
Агентство городских новостей Москва  /  Александр Авилов

Современный кинематограф не может предложить достаточно серьезной роли, которая покажет уровень актерского таланта артиста Дмитрия Нагиева. Таким мнением в беседе с ФАН поделился певец, композитор Юрий Лоза. Ранее актриса Тамара Семина назвала телеведущего «хамом, подонком и бездарностью». В частности она раскритиковала манеру Дмитрия Нагиева постоянно носить солнечные очки.

«У меня клавишник все время ходит в темных очках. У него глаза болят. Ему врачи прописали. Как вообще можно судить о человеке по темным очкам? А если у него действительно проблемы с глазами? Мы же не знаем этого. Я не знаю», — сказал певец.

Юрий Лоза также подчеркнул, что у него нет оснований давать какую-либо оценку личностным качествам шоумена.

«Я с ним никогда не контачил. Понятия не имею, какой он. Он артист. Артист всегда играет какую-то роль. Даже когда он не на сцене, он все равно играет роль артиста. Может быть, у него такой образ. Понятия не имею. Может быть, на самом деле он белый и пушистый», — пояснил собеседник ФАН.

Певец Лоза: В кино сегодня нет великой роли для артиста Нагиева
фото из личного архива Юрия Лозы /

В завершение он добавил, что, на его взгляд, сегодня нельзя называть Дмитрия Нагиева бездарностью или ярким талантом.

«Современный кинематограф держится на спецэффектах. Все снимают блокбастеры, а не художественные фильмы. Соответственно, нет великих ролей, которые создавали раньше артистов. Без великой роли артист в том же комедийном боевичке все равно будет играть по законам жанра. Говорить, хороший актер Нагиев или плохой, можно только, если он когда-то получит большую роль», — подытожил композитор.

Ранее Юрий Лоза в беседе с ФАН призвал бороться с блогером Даней Милохиным и другими тиктокерами. Он заявил, что YouTube блокирует некоторые из его роликов.

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актер нагиев лоза
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