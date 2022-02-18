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Корпоративы на 23 февраля и 8 марта запланировали 43% работодателей России

Общество
Корпоративы на 23 февраля и 8 марта запланировали 43% работодателей России
Социальные сети

Москва, 18 февраля. Число работодателей, которые устраивают подчиненным корпоративы на 23 февраля и 8 марта, увеличилось в России. Об этом свидетельствует исследование сервиса SuperJob.

Всего о планах устроить праздник в этом году сообщили 43% опрошенных работодателей, причем 23% отметят обе даты. Некоторые сотрудники решили объединить мероприятия или отметить один из двух праздников.

Исследование проводилось с 9 по 16 февраля в 200 населенных пунктах во всех округах страны. В нем приняли участие порядка 1000 менеджеров по персоналу и других представителей кадровых служб, ответственных за подбор персонала.

Каждый четвертый представитель мужского пола в России останется без подарка в День защитника Отечества. При этом 15% граждан заявили, что сами не хотят получать ничего в этот праздник, следует из результатов исследования сервиса SuperJob.ru.

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работа опрос корпоратив
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