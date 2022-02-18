Звезду сериала «Постучись в мою дверь» Ханде Эрчел раскритиковали за чрезмерную пластику

Анкара, 18 февраля. Британский глянцевый журнал Glamour назвал турецкую актрису Ханде Эрчел самой красивой женщиной в мире, но с этим не согласны пользователи Сети, которые обвиняют звезду сериала «Постучись в мою дверь» в чрезмерной пластике.

Эрчел никогда не комментировала и не подтверждала, что использовала пластику для изменения внешности. Внимательные поклонники отметили, что актриса изменила форму подбородка и разреза глаз, увеличила губы, сделала бишектомию. Хейтеры считают, что многочисленные изменения не дают ей право носить титул самой красивой женщины планеты.

instagram.com / @handemiyy

Турецкая актриса стала знаменитой после выхода сериала «Постучись в мою дверь». Проект рассказывает историю флористки, которая решает получить образование заграницей. Для этого ей приходится изображать невесту сотрудника крупной компании и просить помощи у частных фондов.

Актриса состоит в отношениях с коллегой по сериалу «Постучись в мою дверь» Керемом Бюрсином. Недавно поклонники заподозрили, что пара разыграла ссору на публику.