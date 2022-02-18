Профсоюзы Пскова возразили против уменьшения компенсации за детский отдых

Псков, 18 февраля. На совещании трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в Псковской области профсоюзы выступили против снижения компенсации родительской платы за путевку для бюджетного сектора.

Как сообщает центральная профсоюзная газета «Солидарность», по данным мониторинга, проведенного Псковским областным советом профсоюзов, с 2014 года цена путевки в детский лагерь выросла на 77%, а зарплата – лишь на 42%. Поэтому профсоюзы не согласны со снижением компенсации родительской платы за путевку для бюджетного сектора с 80% до 60%.

Председатель облсовпрофа Игорь Иванов, отметил, что этот вопрос нужно будет дополнительно проработать, чтобы выработать наиболее приемлемое решения и найти соответствующий источник финансирования.

Ранее сообщалось, что Минтруд РФ предложил объединить ПФР и ФСС в единую организацию под названием Социальный фонд. Правительство страны планирует реорганизовать их к 2023 году.