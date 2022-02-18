Онищенко назвал «верхом цинизма» заявление главы МОК о холодности тренеров к Валиевой

Политик, врач и педагог Геннадий Онищенко назвал «крокодиловыми слезами» сочувствие президента МОК Томаса Баха к российской фигуристке Камиле Валиевой. Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах в ходе пресс-конференции заявил, что был потрясен холодностью тренеров по отношению к Камиле Валиевой после небезупречного выступления 15-летней россиянки с произвольной программой на Олимпиаде 2022 в Пекине.

Камила Валиева, которая в результате стала четвертой, не смогла сдержать слез. Еще более бурной была реакция 17-летней Александры Трусовой, выполнившей несколько сложнейших элементов, но в результате занявшей второе место. Золотую медаль завоевала россиянка Анна Щербакова.

«Я увидел, как холодно ее [Валиеву] встретили со льда ее тренеры, — заявил глава МОК. — Ей не создали комфорт, с ней говорили очень холодно. Это меня просто потрясло, это был какой-то жест разъединения. Для меня это было сильное впечатление. Потом я увидел, как отнеслись к Трусовой после выступления, — это тоже неправильно».

По мнению заместителя президента Российской академии образования (РАО) Геннадия Онищенко, сочувствие Томаса Баха так же, как и сочувственные заявления американского комментатора применительно к Валиевой, — это «верх цинизма».

В качестве примера такого «цинизма» Онищенко привел слова американского комментатора Джонни Вейра о Валиевой:

«Мы увидели уничтожение юной девушки. Я не могу представить, каково это — пройти то, через что сейчас проходит Камила. Но это никак не отменяет того факта, что ее и близко не должно было быть на Олимпиаде. Слава богу, что ее не будет на подиуме».

Global Look Press / Michael Kappeler/dpa

По словам Геннадия Онищенко, все эти якобы «сожаления» — не более чем «крокодиловы слезы».

«Более высокой степени цинизма нельзя себе представить. Это крокодиловы слезы — считается, что крокодилы горько плачут, когда пожирают свою жертву. Иначе чем верхом цинизма заявления и Баха и Вейра назвать просто невозможно!» — эмоционально отметил Онищенко в беседе с ФАН.

По словам политика, именно МОК и его руководство во многом несут ответственность за ту вакханалию, которая происходит вокруг российских спортсменов, лишенных возможности выступать под своим флагом на последних Олимпиадах. Напомнил Онищенко и о том, что именно из США началась активная фаза травли россиян за якобы наличие в нашей стране «государственной программы допинга». При этом, по мнению собеседника ФАН, сами американцы умело используют в большом спорте новейшие достижения своей фармакологии, применяя стимулирующие препараты, которые просто не успели внести в списки запрещенных.

«Да, мы тоже говорим, что нам жалко нашу девочку [Валиеву], но наша позиция более честная, чем крики всей этой «американский рати» и главы МОК. Меня особенно возмущает деланное сочувствие господина Баха, который уж точно все знает и относительно американцев, и относительно норвежцев, которые много чего используют…» — подчеркнул собеседник ФАН.

Федеральное агентство новостей /

Еще более циничным, по мнению Онищенко, выглядит их сочувствие на фоне той травли, которую устроили Валиевой на Олимпиаде из-за допингового разбирательства.

Геннадий Онищенко отметил, что не собирается вдаваться в подробности допинговых претензий к Валиевой, но он действительно считает, что нашим спортсменкам нужен отдых, возможно, консультация психолога. Однако это забота российской стороны, а не тех, кто на Западе якобы сочувствует нашим девушкам, подчеркнул Онищенко.

«И уж совсем я не верю в искренность сочувствия со стороны Томаса Баха», — добавил он.

В четверг на ОИ-2022 в женском одиночном катании Анна Щербакова завоевала золото, Александра Трусова — серебро, бронзовая медаль — у японки Каори Сакамото. Камила Валиева, лидировавшая после короткой программы, заняла четвертое место. Ранее стало известно, что допинг-проба Валиевой, взятая в 25 декабря, дала положительный результат. Спортивный арбитражный суд (CAS) допустил фигуристку до участия в личном турнире в ОИ-2022. Однако награждение в командном турнире, в котором Валиева стала одной из золотых медалисток, было отложено. Сообщается, что помимо разбирательства из-за допинга, которое будет продолжено, МОК намерен выяснить, не было ли в деле 15-летней Валиевой фактов жестокого обращения с ребенком.