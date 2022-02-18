Медиагруппа «Патриот» и сетевое издание «Перспектива-ру» объявили о партнерстве

Санкт-Петербург, 18 февраля. Глава Медиагруппы «Патриот» Николай Столярчук объявил о сотрудничестве с сетевым изданием «Перспектива-ру», которое освещает события Южного региона России и всего мира.

Столярчук поприветствовал нового партнера. Глава Медиагруппы «Патриот» сообщил, что география профессионального сотрудничества постоянно расширяется.

«Все больше региональных СМИ становятся нашими партнерами и это очень способствует поддержанию высокого уровня журналистики в стране и обеспечению позитивного информационного пространства, направленного на развитие нашей страны», — заявил Столярчук.

Издание «Перспектива-ру» предоставляет достоверную информацию своим читателям, а также знакомит их с малоизвестными легендарными событиями в истории и с современными достижениями страны. Главный редактор издания Сергей Иванов рассказал о задачах «Перспективы-ру».

«Мы публикуем новости, оказывающие влияние на экономику, политику, социальную сферу жизни. Освещаем забытые или ранее скрываемые страницы истории, новые достижения в технологиях и развитии общества», — сообщил Иванов.

В начале февраля Медиагруппа «Патриот» объявила о сотрудничестве с интернет-изданием Abdulova.info, которое анализирует и обсуждает геополитику, мировые глобальные процессы.