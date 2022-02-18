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Азербайджан назвал условие для наращивания поставок газа на рынок ЕС

  /   Обновлено: 18 февраля 2022 11:09
Экономика
Азербайджан назвал условие для наращивания поставок газа на рынок ЕС
ФБА «Экономика сегодня»

Баку, 18 февраля. Увеличение поставок газа в Европу произойдет только после получения заявок от конкретных потребителей, рассказал заместитель министра энергетики Азербайджана Эльнур Солтанов.

Торговый оборот можно наращивать за счет запасов, однако для долгосрочного сотрудничества требуется заключение долгосрочных договоренностей. Чтобы наладить добычу на новом месторождении, обычно необходимо до семи лет.

«Танго танцуют вдвоем. В отличие от рынка нефти, месторождения газа разрабатываются лишь в случае наличия покупателей и подписанных договоренностей», — приводит позицию Солтанова EADaily.

Молдавия также рассматривает вариант закупки газа у Азербайджана. Однако эксперт в области энергетики Андрей Дамашкан считает, что сделка не состоится, так как сотрудничать с российским «Газпромом» гораздо выгоднее,

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Все новости / Экономика / Азербайджан назвал условие для наращивания поставок газа на рынок ЕС
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