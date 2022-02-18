Сенатор Климов уличил постпреда США в незнании истории Восточной Европы

Москва, 18 февраля. Российский сенатор Андрей Климов раскритиковал слова постпреда США при ООН Линды Томас-Гринфилд о России и Украине.

Ранее Томас-Гринфилд оконфузилась в интервью CNN, не вспомнив страну или регион, куда «вторглась» Россия.

Член Совета Федерации Климов сравнил с вирусом популярность темы «монголов и татар» среди женщин в политике на Западе. Он допустил, что она перепутала Россию с ордами Батыя, поэтому и совершенно запуталась, разговаривая с журналистами.

«Вообще времена "от монголов до татар" сейчас крайне популярны у политиканствующих женщин англоговорящих стран, пораженных очередной волной вируса "русские идут!"» — написал сенатор в Telegram-канале.

Томас-Гринфилд не первая, кто допускает подобные оплошности. Ранее глава МИД Великобритании Лиз Трасс посетила Россию и встретилась с коллегой Сергеем Лавровым. В ходе пресс-конференции она заявила, что Лондон никогда не признает суверенитет России над Ростовом и Воронежем. Позднее дипломат поняла, что прокололась, но было уже поздно. В результате Трасс стала героиней целого пула мемов.