Длинный переговорный стол Владимира Путина изготовил итальянский дизайнер

Кремлевский стол, за которым Владимир Путин проводил переговоры с французским лидеров Макроном, получил популярность в соцсетях по всему миру. Итальянский дизайнер претендует на авторство легендарного стола. Он рассказал его историю.

Кто уже только не комментировал и не потешался над мемами, сделанными на основе фотографий со встречи президента Владимира Путина и его французского коллеги Эммануэля Макрона. Длинный белый стол стал настоящим героем: не нем во время переговоров на высшем уровне танцевали фигуристы, за ним ужинали мультяшные герои, вместе с президентами даже заседало «Тайное вечере». Но все эти шутки особенно понравились итальянскому дизайнеру и производителю элитной мебели Ренато Полонье, чья компания изготовила этот стол еще в 1990-х годах.

«Это технический дизайн того самого стола, он был разработан для последующего производства аж в 1995 году, а вот книга наших изделий, которую я выпустил еще 20 лет, в 2000 или 2001. Здесь вы можете увидеть точную дату. А вот таблица всего, что было сделано до тех лет», — рассказал Ренато.

После Макрона за этим столом уже успел посидеть и канцлер ФРГ Олаф Шольц. Весь мир пристально следил за этими переговорами в Москве — обсуждалась напряженность на границе с Украиной. Автор стола часто вспоминает и другую свою мебель, сделанную специально для Кремля.

«Уже более 20 лет, как я вижу свои работы на фотографиях, и в видео сюжетах, когда в этом здании Кремля показывают президента и других политиков. У меня всегда возникают эмоции, когда узнаю мебель, это заставляет меня гордиться своей работой», — радуется дизайнер.

Путин и Макрон сидели на противоположных концах стола, потому что Макрон отказался пройти тест на COVID-19 в Москве. Кремль заявил, что длина стола составляет примерно шесть метров.