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Стало известно, что получил на последний ужин перед казнью убийца из Оклахомы

Весь мир
Стало известно, что получил на последний ужин перед казнью убийца из Оклахомы
Global Look Press  /  CHROMORANGE / chromorange

Оклахома-Сити, 18 февраля. Штат Оклахома казнил 35-летнего Гилберта Рэя Постелла, который в 2005 году совершил четверное убийство в трейлерном парке Оклахома-Сити.

Сообщается, что в 2008 году Постелл был осужден за убийство 57-летнего Джеймса Олдерсона, 56-летнего Терри Смита, 49-летнего Донни Свиндла и 26-летней Эми Райт. Окружной суд присяжных приговорил его к смертной казни. С этого времени он находился в камере смертников без права на освобождение.

Казнь Постелла стала четвертой, приведенной в исполнение в Оклахоме с октября. Ранее на протяжении шести лет в штате действовал мораторий на смертную казнь из-за серии неудачных умерщвлений осужденных преступников.

Смерть Постелла наступила за неделю до начала федерального судебного разбирательства по иску, обвиняющему Оклахому в использовании неконституционно жестоких смертельных инъекций во время казней. Истцом по этому делу выступал сам казненный.

В декабре защита Постелла предприняла попытку подать прошение о помиловании.

«Он совсем другой человек, чем был раньше. Я думаю, что он нуждается в определенном прощении, потому что он вырос в среде, которая была почти исключительно негативной», — заявил в ходе слушания адвокат Роберт Нэнс.

Противники казни Постелла указывают на тяжелые жизненные обстоятельства преступника, которые в итоге и привели к преступлению. По словам адвокатов, у него была неспособность к обучению из-за низкого уровня интеллекта, и он бросил государственную школу в возрасте 12 лет. В то же время его бросила мать, и подросток начал употреблять наркотики. На момент совершения убийства ему было всего 19 лет.

Сам Постелл сообщил комиссии по помилованию, что раскаивается в совершенном убийстве, подчеркнув, что почти ничего не помнит о случившемся из-за того, что в тот период он злоупотреблял амфетамином.

«Я понимаю, что я виновен, и я принимаю это. Я не знаю, что еще сказать вам всем, кроме того, что я искренне сожалею о том, что сделал со всеми этими семьями», — сказал он.

Тем не менее прошение о помиловании было отклонено властями штата из-за жестокости совершенного им преступления.

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wikipedia.org / PD

Согласно материалам дела, в День поминовения 2005 года Гилберт Постелл, его брат Дэвид, их отец Брэд Постелл и еще один мужчина приехали в трейлерный парк с намерением убить Донни Свиндла. Они считали его виновным в мотоциклетной аварии, в результате которой Брэд Постелл получил тяжелые травмы. В ходе инцидента Гилберт Постелл расстрелял из АК-47 четверых человек.

По словам матери Свиндла, тело ее сына было буквально изрешечено пулями, поэтому ей даже не разрешили увидеть его тело.

Местные СМИ сообщают, что в ходе положенного каждому смертнику последнего ужина Постелл съел 20 куриных наггетсов с различными соусами, картофель фри, сэндвичи с курицей, большую колу и один карамельный фраппе.

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сша смертная казнь
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