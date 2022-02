Стало известно, что получил на последний ужин перед казнью убийца из Оклахомы

Оклахома-Сити, 18 февраля. Штат Оклахома казнил 35-летнего Гилберта Рэя Постелла, который в 2005 году совершил четверное убийство в трейлерном парке Оклахома-Сити.

Сообщается, что в 2008 году Постелл был осужден за убийство 57-летнего Джеймса Олдерсона, 56-летнего Терри Смита, 49-летнего Донни Свиндла и 26-летней Эми Райт. Окружной суд присяжных приговорил его к смертной казни. С этого времени он находился в камере смертников без права на освобождение.

Казнь Постелла стала четвертой, приведенной в исполнение в Оклахоме с октября. Ранее на протяжении шести лет в штате действовал мораторий на смертную казнь из-за серии неудачных умерщвлений осужденных преступников.

Смерть Постелла наступила за неделю до начала федерального судебного разбирательства по иску, обвиняющему Оклахому в использовании неконституционно жестоких смертельных инъекций во время казней. Истцом по этому делу выступал сам казненный.

Oklahoma on Thursday executed convicted murderer Gilbert Ray Postelle just days before the start of a federal trial that will determine whether any more executions will be carried out this year.

