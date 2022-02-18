Арабская коалиция в Йемене заявила об авиаударе по базе БПЛА в Сане

Сана, 18 февраля. Арабская коалиция отчиталась о нанесении авиаударов по базам бесиплотных летательных аппаратов (БПЛА) в столице Йемена, заявив, что эти действия стали «ответом на угрозы и были необходимы для защиты гражданских лиц».

Очередной налет является примером стандартной реакции арабских государств на ракетные обстрелы и использование дронов повстанцами из «Ансар Аллах» в отношении территорий членов коалиции.

Считается, что шиитское ополчение пользуется обширной военной помощью со стороны Ирана. Она включает в себя как сами ракеты, так и беспилотники. Они применяются для нанесения ударов по приграничной инфраструктуре.

The #Houthis once again fired rockets at the #UAE city of #AbuDhabi but this time the UAE defense forces defused all the rockets. We strongly condemn these terrorist attacks by Houthi rebels. STAY STRONG ????????????????????????@uaeembassyisb #الامارات | #ابوظبي pic.twitter.com/zGbpYe1Eo2 — Mian Mujeeb UR Rehman (@Mujeebtalks) January 24, 2022

Так, 10 февраля в результате атаки на международный аэропорт в саудовском городе Абха двенадцать жителей получили ранения, а 17 января трое человек погибли при ракетном обстреле Абу-Даби. Коалиция, в свою очередь, регулярно совершает авианалеты на Сану, стремясь ликвидировать склады с оружием и стратегические объекты, однако нередко при этом уничтожаются гражданские здания с сопутствующей гибелью мирных жителей.

Затяжной конфликт

Гражданская война в Йемене протекает с 2014 года, когда хуситы из «Ансар Аллах» выступили против суннитской власти, вменив ей проведение дискриминационной внутренней политики.

После захвата повстанцами Саны в феврале 2015 года президент Мансур Хади бежал в Аден, где пригласил арабские государства вступить в конфликт. 26 марта 2015 года девять стран во главе с Саудовской Аравией приступили к операции «Решающий шторм», активное участие в которой сейчас сохраняют Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) совместно с частью йеменской армии.

Govt forces' mil exercise in Abyan saying they're waiting for zero-hour to launch attack against STC & enter Aden. This is happening while Houthis march towards Marib. This is why we say Ali Mohsen forces are there to kill Southerners/occupy #SouthYemen.pic.twitter.com/AtFBgqlmJZ — Summer Ahmed سمر احمد (@summerahmeda) March 19, 2020

В настоящий момент основные боевые действия разворачиваются в центральной нефтеносной провинции Мариб, где проправительственные войска перехватили наступательную инициативу и планомерно возвращают территории, занятые «Ансар Аллах» в 2021 году.

Стороны конфликта небезосновательно обвиняют друг друга в военных преступлениях. При этом арабская коалиция организовала всеобъемлющую блокаду контролируемых шиитами территорий, спровоцировав на них тяжелый гуманитарный кризис.

Since ystrdy #Marib's south fronts witnessed bloodiest fighting.

Houthis launched their largest attack there using "human waves", but tribal fighters of Abidah, Murad & Jaddan along the govt forces fended off the attack. Both, mostly Houthis by airstrikes, suffered heavy losses. pic.twitter.com/Tq1vDoGubs — Ali Al-Sakani (@Alsakaniali) September 28, 2021

В связи с этим 17 февраля представитель ООН Стефан Дюжаррик призвал мировое сообщество поддержать поток гуманитарной помощи в Йемен. Конференция, направленная на сбор средств, запланирована на 16 марта.

«Мы призываем доноров дать щедрые обещания на мероприятии высокого уровня, а также взять на себя обязательства и выделить средства еще до конференции, чтобы мы могли предотвратить дальнейшее сокращение жизненно важной помощи», — сказал он.

В 2021 году Йемен получил 2,27 миллиарда долларов вместо минимально необходимых 3,85 миллиарда. Плановый уровень на 2022 год еще не опубликован.