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Арабская коалиция в Йемене заявила об авиаударе по базе БПЛА в Сане

Весь мир
Арабская коалиция в Йемене заявила об авиаударе по базе БПЛА в Сане
Global Look Press  /  Senior Airman Leala Marquez/Keystone Press Agency

Сана, 18 февраля. Арабская коалиция отчиталась о нанесении авиаударов по базам бесиплотных летательных аппаратов (БПЛА) в столице Йемена, заявив, что эти действия стали «ответом на угрозы и были необходимы для защиты гражданских лиц».

Очередной налет является примером стандартной реакции арабских государств на ракетные обстрелы и использование дронов повстанцами из «Ансар Аллах» в отношении территорий членов коалиции.

Считается, что шиитское ополчение пользуется обширной военной помощью со стороны Ирана. Она включает в себя как сами ракеты, так и беспилотники. Они применяются для нанесения ударов по приграничной инфраструктуре.

Так, 10 февраля в результате атаки на международный аэропорт в саудовском городе Абха двенадцать жителей получили ранения, а 17 января трое человек погибли при ракетном обстреле Абу-Даби. Коалиция, в свою очередь, регулярно совершает авианалеты на Сану, стремясь ликвидировать склады с оружием и стратегические объекты, однако нередко при этом уничтожаются гражданские здания с сопутствующей гибелью мирных жителей.

Затяжной конфликт

Гражданская война в Йемене протекает с 2014 года, когда хуситы из «Ансар Аллах» выступили против суннитской власти, вменив ей проведение дискриминационной внутренней политики.

После захвата повстанцами Саны в феврале 2015 года президент Мансур Хади бежал в Аден, где пригласил арабские государства вступить в конфликт. 26 марта 2015 года девять стран во главе с Саудовской Аравией приступили к операции «Решающий шторм», активное участие в которой сейчас сохраняют Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) совместно с частью йеменской армии.

В настоящий момент основные боевые действия разворачиваются в центральной нефтеносной провинции Мариб, где проправительственные войска перехватили наступательную инициативу и планомерно возвращают территории, занятые «Ансар Аллах» в 2021 году.

Стороны конфликта небезосновательно обвиняют друг друга в военных преступлениях. При этом арабская коалиция организовала всеобъемлющую блокаду контролируемых шиитами территорий, спровоцировав на них тяжелый гуманитарный кризис.

В связи с этим 17 февраля представитель ООН Стефан Дюжаррик призвал мировое сообщество поддержать поток гуманитарной помощи в Йемен. Конференция, направленная на сбор средств, запланирована на 16 марта.

«Мы призываем доноров дать щедрые обещания на мероприятии высокого уровня, а также взять на себя обязательства и выделить средства еще до конференции, чтобы мы могли предотвратить дальнейшее сокращение жизненно важной помощи», — сказал он.

В 2021 году Йемен получил 2,27 миллиарда долларов вместо минимально необходимых 3,85 миллиарда. Плановый уровень на 2022 год еще не опубликован.

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саудовская аравия йемен авиаудар сана
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