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Россия ухудшила положение в рейтинге УЕФА после поражения «Зенита» в матче с «Бетисом»

Спорт
Россия ухудшила положение в рейтинге УЕФА после поражения «Зенита» в матче с «Бетисом»
TACC  /  Демьянчук Александр

Санкт-Петербург, 18 февраля. Россия опустилась в таблице коэффициентов УЕФА после проигрыша «Зенита» в матче Лиги Европы с испанским «Бетисом».

Россия опустилась на десятое место в таблице коэффициентов УЕФА, пропустив вперед Шотландию. После поражения «Зенита» от «Бетиса» в домашнем матче 1/16 финала Лиги Европы в активе РФ осталось 34,282 балла. Шотландия благодаря победе «Глазго Рейнджерс» над дортмундской «Боруссией» набрала 34,500 баллов. Таблицу коэффициентов УЕФА возглавляет Англия. Испания и Италия располагаются на втором и третьем местах соответственно.

«Зенит» накануне потерпел поражение со счетом 2:3 от «Бетиса» в первом матче Лиги Европы, состоявшемся на «Газпром Арене». Ответная игра пройдет через неделю на стадионе «Бенито Вильямарин» в Испании.

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