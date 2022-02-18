Продажа авиабилетов стартовала на прямые рейсы «Аэрофлота» из Красноярска в Якутск

Москва, 18 февраля. Авиационная компания «Аэрофлот» начала продавать билеты на новые регулярные прямые рейсы по маршруту Красноярск — Якутск.

Самолеты начнут летать с 30 мая. Полеты будут совершаться четыре раза в неделю. Рейсы назначены на понедельник, среду, пятницу и субботу. Из Красноярска в Якутск можно будет улететь в 8:55 или в 14:30. В обратном направлении самолет будет вылетать по тем же дням недели в 15:30 и в 16:55.

Для полетов предоставят комфортабельный среднемагистральный Boeing 737-800. Салон самолета оснащен мультимедийной системой развлечений. Подключиться к ней можно на бесплатной основе с помощью персонального гаджета. Пассажиры бизнес-класса смогут воспользоваться системой развлечений с видеомонитором диагональю 11 дюймов, которая встроена в каждое кресло.

Общероссийское объединение пассажиров (ООП) в России предложило ввести единые габариты ручной клади в самолетах. Инициативу направили в Минтранс России.