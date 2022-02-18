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Житель Мордовии получил смертельные ожоги в собственной кровати
Происшествия
Житель Мордовии получил смертельные ожоги в собственной кровати
Невские Новости  /  Анастасия Барашкова

Саранск, 18 февраля. В МЧС России по Мордовии выясняют обстоятельства гибели жителя райцентра Лямбирь в результате пожара.

По данным пресс-службы регионального МЧС, сигнал о пожаре на пульт дежурного поступил поздно вечером 17 февраля. Спасатели прибыли на место инцидента и узнали от очевидца пожара, что он с улицы увидел, как загорелись постельные принадлежности, на которых лежал его брат, сообщают «Известия Мордовии».

Пожарным удалось вытащить пострадавшего из горящего дома, его передали прибывшим медикам. Позже стало известно, что погорелец скончался в больнице от полученных сильных ожогов.

Ранее ФАН сообщал о гибели жителя Ардатовского района Мордовии в результате пожара, возникшего из-за брошенной им на кровать сигареты. Его брат, чудом спасшийся из огня, подтвердил спасателям, что пожар в частном доме возник именно из-за непотушенной сигареты.

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