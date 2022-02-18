Охранник во Владимире из мести сообщил о планируемом ложном теракте в больнице

Владимир, 18 февраля. Владимирская прокуратура направила в суд уголовное дело о заведомо ложной информации о готовящемся взрыве в больнице. Виновнику грозит 5 лет лишения свободы.

Как пишет издание «Владимирские ведомости», сотрудника частной охранной структуры, работающего в Клинической больнице скорой медицинской помощи города Владимира, уволили за распитие спиртных напитков на рабочем месте. Мужчина решил отомстить и трижды позвонил по номерам «101» и «112», информируя о том, что в больнице якобы заложена взрывчатка. После чего следственно-оперативная группа УМВД России при поддержке сотрудников и спецтехники ГУ МЧС России выехала на место происшествия. В результате проверки сообщение о бомбе не подтвердилось.

Теперь телефонного хулигана обвиняют в ч. 2 ст. 207 УК РФ — заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, создающем опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно-опасных побуждений, в отношении объектов социальной инфраструктуры. Также ему придется возместить затраты на выезд полиции.

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