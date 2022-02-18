Устроившая истерику после проката на ОИ Трусова оттолкнула Тутберидзе

Пекин, 18 февраля. Российская фигуристка Александра Трусова в порыве истерики оттолкнула своего тренера Этери Тутберидзе, которая хотела успокоить ее. Спортсменка дала волю эмоциям после того, как стала второй на Олимпиаде в Пекине.
Трусова вошла в историю, сделав пять четвертных прыжков на Олимпийских играх. Спортсменка установила личный рекорд. Однако ни историческое для фигурного катания на Играх событие, ни высокий для нее балл не дали стать первой.
Фигуристка, узнав, что она уступила соотечественнице Анне Щербаковой, разрыдалась. Спортсменка стала истерично кричать о всеобъемлющей ненависти.
«Вы все знали! Я ненавижу! Не надо, пожалуйста! Все вы знали!» — кричала Трусова на Тутберидзе, отталкивая ее.
Фаворитом личного турнира фигурного катания была Камила Валиева. Однако она провалила соревнования и осталась без медали. Спортсменка на протяжении нескольких дней находилась в напряжении из-за допинг-скандала. Несмотря на то, что по итогам короткой программы она была лидером, произвольную Валиева завалила. В итоге первое место досталось Анне Щербаковой, а серебро взяла Трусова.