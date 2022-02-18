Устроившая истерику после проката на ОИ Трусова оттолкнула Тутберидзе

Пекин, 18 февраля. Российская фигуристка Александра Трусова в порыве истерики оттолкнула своего тренера Этери Тутберидзе, которая хотела успокоить ее. Спортсменка дала волю эмоциям после того, как стала второй на Олимпиаде в Пекине.

Трусова вошла в историю, сделав пять четвертных прыжков на Олимпийских играх. Спортсменка установила личный рекорд. Однако ни историческое для фигурного катания на Играх событие, ни высокий для нее балл не дали стать первой.

ТАСС / Andrew Milligan / PA Wire

Фигуристка, узнав, что она уступила соотечественнице Анне Щербаковой, разрыдалась. Спортсменка стала истерично кричать о всеобъемлющей ненависти.

«Вы все знали! Я ненавижу! Не надо, пожалуйста! Все вы знали!» — кричала Трусова на Тутберидзе, отталкивая ее.

Фаворитом личного турнира фигурного катания была Камила Валиева. Однако она провалила соревнования и осталась без медали. Спортсменка на протяжении нескольких дней находилась в напряжении из-за допинг-скандала. Несмотря на то, что по итогам короткой программы она была лидером, произвольную Валиева завалила. В итоге первое место досталось Анне Щербаковой, а серебро взяла Трусова.