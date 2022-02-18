Глава Крыма Аксенов назвал 18 февраля рубежом в истории республики

Симферополь, 18 февраля. Жители Крыма 18 февраля отдают дань памяти бойцам «Беркута» и внутренних войск, которые погибли в 2014 году на Майдане. Об этом написал глава республики Сергей Аксенов на своей странице «ВКонтакте».

Силовики до конца выполняли свой долг, однако были преданы украинским руководством, напомнил Аксенов. По его словам, крымчане никогда не забудут имена своих защитников: старших лейтенантов Дмитрия Власенко и Виталий Гончарова, а также старшего прапорщика Андрей Федюкина.

«Этот день стал рубежом в истории Крыма. Подлое и безнаказанное убийство майданными отморозками правоохранителей, среди которых было трое крымчан, потрясло жителей нашего полуострова», — сообщил Аксенов.

Ранее стало известно, что Аксенов пригласил президента Белоруссии Александра Лукашенко посетить Крым. Власти республики будут рады видеть главу государства на территории полуострова в годовщину воссоединения с Россией, подчеркнул он.