Политолог о ситуации вокруг Украины: Россия и НАТО говорят на разных языках

В ближайшее время конструктивного диалога между Россией и НАТО не состоится. Об этом ФАН рассказал политический аналитик Фонда развития институтов гражданского общества «Народная дипломатия» Евгений Валяев.

Наступательные системы

НАТО не имеет планов развертывания наступательных систем на Украине. Такое заявление сделал генсек Альянса Йенс Столтенберг.

«Мы не собираемся разворачивать наступательные системы на Украине», — заявил Столтенберг.

Федеральное агентство новостей /

Он подчеркнул, что «НАТО является оборонительным союзом».

«Лицемерные слова»

Как отметил Евгений Валяев, слова Столтенберга о том, что у НАТО отсутствуют намерения по развертыванию наступательных систем на Украине, вряд ли примут во внимание в Москве. США, Турция и ряд европейских стран с 2014 года уже поставили Киеву множество вооружений. Украинская сторона оценила эти поставки в 1,5 миллиарда долларов. На этом фоне слова Столтенберга выглядят лицемерными. Но, по мнению эксперта, в его словах можно найти и плюсы — в них можно увидеть реверанс в сторону Москвы, которая так и не начала многократно анонсированную войну с Украиной и даже принялась отводить войска от общей границы. Но это точно не то, что ожидает российская сторона от НАТО и США.

Федеральное агентство новостей /

«Москва ждет предметного обсуждения своих предложений по созданию в Восточной Европе буферной зоны между Россией и ЕС, свободной от НАТО. Поэтому еще рано подводить итоги нынешнего этапа обострения вокруг Украины — диалог будет продолжаться. Хотелось бы, чтобы обсуждения ушли полностью в дипломатическую плоскость, но, судя по последним событиям, стороны уже не перестают показывать мускулы. Есть претензии и к самому уровню диалога, он пока не выглядит конструктивным. Обе стороны не готовы слушать друг друга, обе стороны пока только заявляют свои требования. Задача дипломатии — перенести этот процесс в конструктивное русло, чтобы обе стороны начали друг друга понимать», — пояснил Евгений Валяев.

На разных языках

Он заметил, что есть большие сомнения в том, что НАТО в состоянии поставить наступательные вооружения Киеву. Это бы точно означало переход одной из самых жирных красных линий. Можно было бы говорить про повторение Карибского кризиса. Такой шаг может свернуть все переговоры между Москвой и Западом, так как российская сторона в ответ начала бы развертывать свои наступательные вооружения в Калининграде и Белоруссии.

«С таким же успехом Столтенберг мог бы объявить, что НАТО не собирается поставлять ядерные вооружения Украине. Какой смысл от таких заявлений? Прочитать между строк, что только пока не собираются, но это вопрос времени и новых вводных? Также можно сказать и про слова Столтенберга, который назвал НАТО исключительно оборонительным союзом. Разница между наступательным союзом и оборонительным очень незначительная. Она настолько тонкая, что НАТО корректнее называть военно-политическим союзом», — добавил Евгений Валяев.

Федеральное агентство новостей / Равид Гор

Политолог обратил внимание: Столтенберг говорит, что готов обсуждать с Россией сокращение вооружений и отвод войск, но российская сторона готова обсуждать это только после согласия обсуждать реформу НАТО и создание нейтрального пояса вокруг России. Пока обе стороны говорят на разных языках. Есть все основания прогнозировать, что в ближайшее время конструктивного диалога между Россией и НАТО не состоится.

«Позитивным исходом нынешней ситуации стало хотя бы снижение нынешнего уровня конфронтации. Запад бы заставил Киев исполнять политическую часть Минских соглашений, сертифицировал «Северный поток — 2» и не стал бы вводить санкции, а Россия перестала бы демонстрировать военные мускулы близ украинских границ и временно прекратила бы требовать от Вашингтона письменного соглашения о нерасширении НАТО. Даже такой результат смог бы вернуть отношения России и Запада на точку полугодовалой давности, что позволило бы укрепить российские биржи и курс рубля. Но даже такой исход, из которого никто не выйдет победителем, выглядит на данный момент излишне оптимистичным», — заключил Евгений Валяев.

Ранее Финляндия заявила, что сохраняет за собой возможность подать заявку на вступление в НАТО в зависимости от ситуации.