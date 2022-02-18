Фристайлист Сергей Ридзик принес России бронзу на ОИ-2022

Пекин, 18 февраля. Российский фристайлист Сергей Ридзик завоевал бронзу на зимних Олимпийских играх 2022 года.

Сергей Ридзик 18 февраля стал обладателем бронзовой медали ОИ-2022 в ски-кроссе. Он показал третий результат в финальном заезде, который выиграл швейцарец Райан Режес. Соотечественник победителя ОИ-2022 в этом виде олимпийской программы Алекс Фива завоевал серебро. Ридзик во второй раз в карьере завоевал бронзу Олимпийских игр.

Зимняя Олимпиада проходит в Пекине с 4 по 20 февраля. Из-за санкций WADA по отношению к РУСАДА российские спортсмены выступают на ОИ-2022 под флагом ОКР.