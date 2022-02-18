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Роднина не увидела рекорда в произвольной программе Трусовой на ОИ

Олимпийские игры 2022
Роднина не увидела рекорда в произвольной программе Трусовой на ОИ
Global Look Press  /  State Duma Russia/via Globallookpress.com

Москва, 18 февраля. Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина раскритиковала катание российской фигуристки Александры Трусовой в произвольной программе на Олимпиаде в Пекине.

Трусова стала первой фигуристкой, которая выполнила пять четверных прыжков, но Роднина не была впечатлена рекордом спортсменки. Она увидела сложность выступления, но отметила отсутствие программы. По мнению депутата, Трусова «бегала от прыжка до прыжка».

«Видно, как-то ей плохо объяснили, в чем прелесть, особенность женского одиночного катания. Для вас, для журналистов, — это рекорд. А для меня, так как это женское одиночное катание, я хочу катание», — заявила Роднина изданию Life.

Роднина не увидела рекорда в произвольной программе Трусовой на ОИ
Global Look Press / Mathias Bergeld/Keystone Press Agency

Спортсменка не только выполнила пять четверных прыжков, но и без ошибок сделала флип, сальхов и два лутца в четыре оборота, сообщает «Вечерняя Москва». Трусова набрала 177,13 балла и превзошла личный рекорд.

Результаты на Олимпиаде в Пекине вызвали истерику у 17-летней фигуристки. Трусова заявила, что спортивное мероприятие сломало ее жизнь.

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Все новости / Олимпийские игры 2022 / Роднина не увидела рекорда в произвольной программе Трусовой на ОИ
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