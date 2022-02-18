Экипажи МиГ-31 и Су-30СМ уничтожили авиацию «противника» на учениях в Приморье

Владивосток, 18 февраля. Перехватчики МиГ-31 и истребители Су-30СМ в ходе дневных и ночных полетов в Приморье обнаружили и поразили воздушные цели противника.

В сообщении пресс-службы Восточного военного округа (ВВО) говорится, что в маневрах принимали участие самолеты истребительного авиаполка армии ВВС и ПВО. Экипажи выполнили летно-тактические задания в ходе дневных и ночных полетов. Летчики также оттачивали навыки простого и сложного пилотирования.

«Отработали задачи обнаружения и условного поражения воздушных целей как одиночно, так и в составе пар на различном удалении друг от друга с дальнейшим уходом от возможного ответного удара», — рассказали в ВВО.

Ранее сообщалось, что экипажи МиГ-31БМ проведут учения по борьбе с высокоточным оружием условного противника в Красноярском крае. Известно также, что ВКС РФ и ВВС Армении перехватили «нарушителя» в ходе совместных маневров, передает RT.