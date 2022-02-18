Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
18 февраля 10:45
10:41
Технологии
Летом на трассе М11 начнут тестировать беспилотные грузовики
10:40
Экономика
ЦБ рассматривает возможность создания сервиса по управлению личными данными россиян
10:37
Спорт
Россия ухудшила положение в рейтинге УЕФА после поражения «Зенита» в матче с «Бетисом»
10:37
Общество
Продажа авиабилетов стартовала на прямые рейсы «Аэрофлота» из Красноярска в Якутск
10:34
Общество
Эндокринолог Бююкгебиз предупредил о находящихся в доме гормональных разрушителях
10:31
Олимпийские игры 2022
Устроившая истерику после проката на ОИ Трусова оттолкнула Тутберидзе
10:30
Политика
Глава Крыма Аксенов назвал 18 февраля рубежом в истории республики
10:28
Олимпийские игры 2022
Фристайлист Сергей Ридзик принес России бронзу на ОИ-2022
10:28
Олимпийские игры 2022
Роднина не увидела рекорда в произвольной программе Трусовой на ОИ
10:25
Происшествия
В Москве задержали обоих иностранцев за избиение полицейских на станции метро «Тульская»
Все новости

Экипажи МиГ-31 и Су-30СМ уничтожили авиацию «противника» на учениях в Приморье

Армия
Экипажи МиГ-31 и Су-30СМ уничтожили авиацию «противника» на учениях в Приморье
flot.com  /  Пресс-служба Северного флота

Владивосток, 18 февраля. Перехватчики МиГ-31 и истребители Су-30СМ в ходе дневных и ночных полетов в Приморье обнаружили и поразили воздушные цели противника.

В сообщении пресс-службы Восточного военного округа (ВВО) говорится, что в маневрах принимали участие самолеты истребительного авиаполка армии ВВС и ПВО. Экипажи выполнили летно-тактические задания в ходе дневных и ночных полетов. Летчики также оттачивали навыки простого и сложного пилотирования.

«Отработали задачи обнаружения и условного поражения воздушных целей как одиночно, так и в составе пар на различном удалении друг от друга с дальнейшим уходом от возможного ответного удара», — рассказали в ВВО.

Ранее сообщалось, что экипажи МиГ-31БМ проведут учения по борьбе с высокоточным оружием условного противника в Красноярском крае. Известно также, что ВКС РФ и ВВС Армении перехватили «нарушителя» в ходе совместных маневров, передает RT.

Вернуться назад
Все новости / Армия / Экипажи МиГ-31 и Су-30СМ уничтожили авиацию «противника» на учениях в Приморье
учения миг-31 вво
Комментировать