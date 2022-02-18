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Посол Италии Стараче выразил надежду на скорейший визит премьера Драги в Россию

Политика
Посол Италии Стараче выразил надежду на скорейший визит премьера Драги в Россию
pixabay.com

Москва, 18 февраля. Рим и Москва начали проработку даты визита итальянского премьер-министра Марио Драги в Россию.

Об этом сообщил посол Италии в Москве Джорджо Стараче. По его словам, работа над согласованием визита Драги в Россию уже началась. Стороны должны обменяться предложениями о графиках и других деталях, отметил дипломат.

«Я думаю, что в следующие несколько дней мы сможем понять более точно. Надеюсь, он сможет приехать до весны, но повторю, что пока не знаю», — уточнил Стараче.

Как стало известно ранее, глава итальянского правительства не исключил, что посетит РФ в ближайшее время. Драги добавил, что президент Украины Владимир Зеленский заявил о желании провести переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным и попросил в этом поддержки Рима.

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россия италия посольство драги стараче
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